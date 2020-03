Recenti gelate, l’Amministrazione Comunale al lavoro per la conta dei danni in agricoltura 28/03/2020 In seguito alle recenti gelate l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte è già al lavoro per raccogliere le segnalazioni al fine di richiedere un sopralluogo da parte dei funzionari della Regione Puglia così da quantificare eventuali danni ed avviare quanto prima le eventuali pratiche risarcitorie.



Unitamente all’allarme lanciato dalle associazioni degli agricoltori, preoccupate per i danni subiti in particolare da ciliegi, uliveti, vigneti, mandorleti ma anche coltivazioni di ortaggi, l’Amministrazione Comunale di Castellana ha già attivato le procedure per la quantificazione dei danni al fine di richiedere insieme alla Regione lo stato di calamità naturale.



“Immediata la richiesta di intervento a sostegno dei comparti agricoli pugliesi gravemente danneggiati da gelate degli ultimi giorni da parte di ANCI Puglia attraverso una missiva al Sottosegretario Ministero politiche agricole alimentari e forestali On. Giuseppe Labbate e al Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano. Ci stiamo attivando per approfondire e censire i danni riportati dagli agricoltori castellanesi – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Vanni Sansonetti – il comparto agricolo locale si basa soprattutto su ciliegi, mandorli ed ulivi e come sempre siamo al fianco degli agricoltori e delle imprese locali in momenti, come questo, delicati e difficili aggravati anche dal COVID-19. Abbiamo allertato gli uffici comunali competenti al fine di attivare tutte le procedure del caso. Adesso – ha concluso – i cittadini e gli agricoltori devono segnalare tutti gli eventuali danni attraverso l’ufficio SUAP che ha già predisposto un modulo per la raccolta dei dati”.



I cittadini e gli agricoltori di Castellana Grotte possono segnalare direttamente all’ufficio SUAP tutti i danni subiti alle colture attraverso il modulo predisposto che deve essere compilato ed inviato a mezzo PEC all’indirizzo suap@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it



Il modulo è scaricabile dal sito web del Comune di Castellana Grotte, sarà messo a disposizione presso il Comando della Polizia Locale all’ingresso del Palazzo Municipale e sarà distribuito presso le associazioni di categoria.