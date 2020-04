Bari - Agevolazioni carburante agricolo: procedura semplificata per tutto il periodo di emergenza sanitaria 01/04/2020 Accesso semplificato alle agevolazioni per il gasolio agricolo. E’ quanto stabilito con delibera n. 433 della Regione Puglia del 30 marzo 2020 (e riferito da Agierrefax al termine dei lavori di Giunta) che assegna alle imprese carburante agricolo con un’anticipazione del 50% rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, presentando unicamente un’autodichiarazione, corredata da una copia del documento di identità.



“La procedura per ottenere le agevolazioni previste - fa sapere il direttore del Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone – è particolarmente snella per tutto il periodo di emergenza sanitaria. L’impresa agricola dovrà consegnare una semplice autodichiarazione al distributore di riferimento per l’assegnazione del gasolio ed inoltrarne una copia all’ufficio comunale. Il provvedimento accoglie le istanze del mondo agricolo che, nella crisi sanitaria che stiamo vivendo, svolge un ruolo fondamentale per garantire l’approvvigionamento di beni alimentari di prima necessità. Le nostre imprese, dunque, potranno così conseguire un risparmio sui costi di produzione e, attraverso questa procedura semplificata, non dover scontare le condizioni giustamente restrittive imposte da normative nazionali e regionali per contenere la diffusione del contagio da Covid19”.