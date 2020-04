Lecce - “GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19. ASPETTI ECOLOGICI E SOCIO-ECONOMICI” 03/04/2020 “GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19. ASPETTI ECOLOGICI E SOCIO-ECONOMICI”

SU INIZIATIVA DI STUDENTI INDIPENDENTI - UDU LECCE

DIBATTITO ONLINE CON I DOCENTI UNISALENTO





Su iniziativa dell’associazione Studenti Indipendenti - UDU Lecce e con il patrocinio dell’Università del Salento, si terrà domani, sabato 4 aprile 2020, alle ore 16.30 sulla piattaforma online dell’Ateneo, il dibattito interdisciplinare “Gli effetti dell’emergenza COVID-19. Aspetti ecologici e socio-economici”.



«È lodevole che siano stati gli studenti a proporre una riflessione su questo tema», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «Come spesso accade, dimostrano una notevole sensibilità che in sé riflette la volontà di impegnarsi per lo sviluppo del Paese e del contesto territoriale in cui studiano. Riflettere oggi sugli effetti che l’emergenza sanitaria sta avendo sul tessuto economico-produttivo e sulla società è anche un modo per individuare le politiche d’intervento che possono aiutare il Paese e, più in particolare, il sistema territoriale, per uscire dalla crisi e proiettarsi nel futuro».



«Abbiamo ritenuto necessario e costruttivo organizzare un momento di riflessione», spiega Lorenzo D’Amico, portavoce UDU Lecce, «che potesse tener conto delle varie difficoltà che il nostro Paese sta attraversando e che si appresterà ad affrontare successivamente. Pensiamo sia doveroso immaginare tale dibattito come un confronto interattivo tra docenti e studenti, affinché l’intera comunità accademica possa trarne beneficio ed essere un soggetto in prima linea nella ricostruzione del periodo post-COVID-19».

«Puntiamo ad avvicinare la comunità studentesca a temi di grande rilievo creando un momento di riflessione comune e di confronto», aggiunge Lisa Fiorentino, rappresentante UDU Lecce e ideatrice dell’iniziativa, «Spero che da questo dibattito si potranno trarre spunti utili per essere partecipi del cambiamento che porterà, e che sta già portando, questa epidemia».



Al dibattitto prenderanno parte il Rettore Fabio Pollice e i docenti: Alberto Basset, ecologo, delegato del Rettore alla Sostenibilità; Amedeo Maizza, economista, delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita; Mariano Longo, sociologo, Direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo; Angelo Salento, sociologo. Modererà l’incontro Rosario Tornesello, giornalista di Nuovo Quotidiano di Puglia.



I componenti della comunità accademica potranno accedere alla piattaforma con apposito codice; i cittadini interessati a partecipare possono scrivere a giulia.pellegrino2@studenti.unisalento.it comunicando il proprio indirizzo e-mail.