Milano - EMBODIED THOUGHT 19 artists narrate contemporary reality in the time of the pandemic in a Galleria Poggiali o 04/04/2020 GALLERIA POGGIALI

ONLINE



presenta



EMBODIED THOUGHT

19 artisti per un progetto online della Galleria Poggiali

raccontano la realtà contemporanea al tempo della pandemia





4 aprile - 9 maggio 2020



Galleria Poggiali

Milano - Firenze - Pietrasanta

www.galleriapoggiali.com | @galleriapoggiali



Milano 4 aprile 2020. Da Enzo Cucchi a Luigi Ghirri, da Goldschmied & Chiari a Manfredi Beninati, da Claudio Parmiggiani a Grazia Toderi e molti altri ancora. Sono 19 gli artisti protagonisti di EMBODIED THOUGHT progetto online che coinvolge il sito web e il profilo Instagram della Galleria Poggiali.

Un’immagine al giorno per un mese, dal 4 aprile al 9 maggio 2020, per dare forma alla nuova, sospesa realtà del vissuto umano contemporaneo.



Traendo ispirazione dal pensiero del filosofo francese Maurice Merleau – Ponty che considerava il ruolo della percezione fondamentale nella costruzione del linguaggio, della scienza e delle arti, EMBODIED THOUGHT cerca di offrire al pubblico una lettura del nostro “nuovo presente” e della valenza significativa che oggi assumono le nostre percezioni in una condizione di isolamento forzato.



In questo momento di necessaria sospensione delle attività, la Galleria Poggiali non intende fermarsi, e con questo progetto digitale ha voluto proporre al suo pubblico un momento di riflessione e di approfondimento, un percorso tra le immagini degli artisti con i quali, negli anni, ha costruito una relazione fatta di confronto e scambi di esperienze, insegnamenti e crescita reciproca.



EMBODIED THOUGHT offre una occasione di rilettura delle esperienze del passato e una analisi delle vicende del presente, per guardare al futuro con slancio e curiosità.



Gli artisti: Manfredi Beninati, Slater Bradley, Enzo Cucchi, Zhivago Duncan, Marco Fantini, Giovanni Frangi, Luigi Ghirri, Goldschmied & Chiari, J&Peg, John Isaacs, Thomas Kovachevich, Eliseo Mattiacci, Youssef Nabil, Luca Pignatelli, Claudio Parmiggiani, Roberto Barni, Grazia Toderi, Fabio Viale, Gilberto Zorio.



EMBODIED THOUGHT prosegue nella direzione intrapresa dalla Galleria Poggiali di digitalizzazione e implementazione dei propri canali online cominciate con l’apertura della pagina MEDIA sul sito che raccoglie l’archivio di contenuti multimediali relativi alle mostre.













Mangredi Beninati, Senza titolo, 2019. Courtesy Galleria Poggiali

GALLERIA POGGIALI

ONLINE



presents



EMBODIED THOUGHT

19 artists narrate contemporary reality in the time of the pandemic

in a Galleria Poggiali online project





April 4 - May 9, 2020



Galleria Poggiali

Milan - Florence - Pietrasanta

www.galleriapoggiali.com | @galleriapoggiali



Milan 4 April 2020. Enzo Cucchi, Luigi Ghirri, Goldschmied & Chiari, Manfredi Beninati, Claudio Parmiggiani, Grazia Toderi and many others make up the 19 artists involved in the online project EMBODIED THOUGHT showcased on the website and the Instagram profile of the Galleria Poggiali.

One image a day for a month, from 4 April to 9 May 2020, to give shape to the surprising new reality of contemporary human life.



Drawing inspiration from the thought of the French philosopher Maurice Merleau-Ponty, who considered the role of perception fundamental to the construction of language, science and the arts, EMBODIED THOUGHT seeks to offer the public a reading of our ‘new present’ and of the significant value that our perceptions now assume in a condition of enforced isolation.



In this time of necessary suspension of activities, the Galleria Poggiali does not intend to stop, and with this digital project wants to offer its public an opportunity for reflection and insight: an itinerary through the images of the artists with which it has established, over the years, a relationship made up of dialogue, exchange of experiences and lessons and reciprocal growth.



EMBODIED THOUGHT provides an occasion for rereading the experiences of the past and an analysis of the events of the present, so as to look to the future with enthusiasm and curiosity.



The artists: Manfredi Beninati, Slater Bradley, Enzo Cucchi, Zhivago Duncan, Marco Fantini, Giovanni Frangi, Luigi Ghirri, Goldschmied & Chiari, J&Peg, John Isaacs, Thomas Kovachevich, Eliseo Mattiacci, Youssef Nabil, Luca Pignatelli, Claudio Parmiggiani, Roberto Barni, Grazia Toderi, Fabio Viale and Gilberto Zorio.



EMBODIED THOUGHT continues in the direction already undertaken by the Galleria Poggiali for the digitisation and implementation of its online channels, starting with the opening of the MEDIA page of its website hosting the archive of multimedia contents related to the exhibitions.