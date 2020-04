Mesagne, ex Pretura: consegna di beni alimentari, contribuisce anche la “Puglia per la Vita” 06/04/2020 Continua – lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 15 – la distribuzione di beni alimentari di prima necessità presso i locali dell’ex pretura. La gestione del servizio, garantita dai volontari dell’associazione “Auser”, è supportata dal Comune di Mesagne mediante la destinazione di risorse aggiuntive utili a riscontrare i maggiori bisogni rilevati in questa fase di emergenza sanitaria. L’iniziativa riceve il contributo della recente campagna di sostegno “Carrello amico”, promossa dall’Amministrazione comunale – assessorato alle Attività produttive e delega alla Cittadinanza attiva – in collaborazione con la consulta cittadina “Ambiente, Attività socio-sanitarie ed assistenziali”, i supermercati e le attività commerciali che aderiscono al progetto. Saranno distribuiti anche i prodotti donati dalla onlus “Puglia per la Vita”, la fondazione costituita da Massimo Ferrarese ed Al Bano Carrisi.

Un autista dell’Ente effettuerà la consegna presso le abitazioni delle persone a maggiore rischio di contagio e di coloro che non possono spostarsi dalle proprie abitazioni neppure per i motivi consentiti. Alcuni unità del comando di Polizia locale e dell’ufficio Servizi sociali coadiuveranno le attività per garantirne la celerità e il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covd-19. Per informazioni si può contattare l’ufficio Servizi sociali comunale al numero 0831776065 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 15 alle 18; l’Auser al numero 3687866268.