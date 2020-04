Castellana (Bari) - Xylella Fastidiosa, le lavorazioni dei terreni per la prevenzione sono un’attività indifferibile 07/04/2020 Diversi agricoltori e proprietari di terreni nell’agro di Castellana Grotte stanno richiedendo informazioni riguardo le lavorazioni dei terreni rese obbligatorie dall’emergenza Xylella fastidiosa.



Nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione della Xylella il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto a comunicare ai Prefetti dei territori interessati che le misure fitosanitarie devono essere ritenute "attività indifferibili" e di "pubblica utilità" e pertanto devono essere assicurate con la massima tempestività, pur nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del nuovo coronavirus.



Tutti i proprietari e i conduttori di terreni e giardini posti nelle zone cuscinetto e di contenimento (fortemente raccomandate nel rimanente territorio), siano essi soggetti pubblici o privati, sono obbligati, a pena di sanzioni, nel mese di aprile ad effettuare le lavorazioni dei terreni necessarie per eliminare la coltre erbosa su cui vive lo stadio giovanile dei vettori. Ciò comporta la necessità di spostamenti sul territorio, unicamente per queste finalità, non solo degli agricoltori ma anche di coloro che non lo sono, condizione che riguarda anche i cosiddetti "hobbysti".



Le misure fitosanitarie da applicare contro i vettori della xylella, consistono in lavorazioni dei terreni per eliminare le erbe spontanee su cui vive lo stadio giovanile dei vettori. Tali lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente nel mese di aprile prima che gli stadi giovanili degli insetti si trasformano in adulti (fine aprile – maggio).



Si ricorda che con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n.59 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto: Decisione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53, l’intero territorio comunale di Castellana Grotte è stato demarcato in Zona Cuscinetto ad esclusione dei Fogli: da 1 a 23; da 25 a 28; 32; 33.