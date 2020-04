Emergenza COVID 19. La Banca d’Italia ha erogato un contributo straordinario di 4 milioni di euro alla Regione Puglia 08/04/2020 COVID 19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA BANCA D’ITALIA ALLA REGIONE PUGLIA E ALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

4 MILIONI DI EURO





Emergenza COVID 19. La Banca d’Italia ha erogato un contributo straordinario di 4 milioni di euro alla Regione Puglia e alla Protezione civile regionale per l’allestimento di due strutture temporanee per la terapia intensiva presso gli ospedali Perrino di Brindisi e Moscati di Taranto, strutture destinate ad accogliere complessivamente fino a 48 pazienti.



La destinazione dell’importante e preziosa cifra è specificatamente indicata dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.



“Accolgo con profonda gratitudine, a nome di tutta la comunità pugliese - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - il generoso sostegno che la Banca d’Italia ha offerto per l’allestimento delle strutture temporanee per la terapia intensiva presso l’Ospedale Perrino di Brindisi e l’Ospedale Moscati di Taranto. Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento per la testimonianza di vicinanza e solidarietà dimostrate, in questo momento di grave emergenza, da parte della Banca d’Italia, nella persona del suo Governatore Ignazio Visco. Siamo di fronte ad una situazione inaspettata e imprevedibile che consuma tutte le nostre risorse e mette a dura prova il tessuto sociale ed economico, il nostro sistema sanitario e tutti gli aspetti della nostra vita. Stiamo lavorando con ogni mezzo senza risparmiarci per fronteggiare la drammatica condizione causata dalla pandemica diffusione del Covid-19 e poter proteggere e curare tutti i cittadini, facendo del nostro meglio come istituzioni e come esseri umani”.



Ricordiamo che prosegue la campagna della Regione Puglia e della Protezione civile regionale per sostenere il sistema sanitario pugliese durante l’emergenza COVID 19.



Chiunque vorrà sostenerla, potrà effettuare una donazione attraverso versamento su conto corrente, con queste coordinate bancarie:



IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029



SWIFT / BIC CODE: BCITITMM



Intestato a REGIONE PUGLIA



Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA



Ed è possibile donare utilizzando PAYPAL, con carta di credito, attraverso questo link: https://protezionecivile.puglia.it/donazioni/