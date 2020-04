Ruvo di Puglia (Bari) - INFERMIERI A DOMICILIO 08/04/2020 Nel corso della riunione del Centro Operativo Comunale di Ruvo di Puglia tenutasi ieri martedì 7 aprile è stato messo a punto il servizio dell’attività infermieristica a domicilio.



I cittadini anziani, ammalati, non autosufficienti o con disabilità che non possono uscire di casa e che hanno bisogno di un intervento infermieristico (per un prelievo, per una medicazione, per una fleboclisi, per iniezioni o altro) possono, facendone richiesta al proprio medico curante, ricevere a domicilio l’assistenza di un infermiere.



Il servizio è possibile grazie alla disponibilità volontaria e gratuita di alcuni infermieri professionisti ruvesi che hanno infatti deciso di mettere a disposizione il proprio tempo libero nel periodo di questa emergenza.

Un modo in più per aiutare le persone a restare a casa.



Il servizio è gratuito ed è realizzato con il coordinamento dei Medici di Famiglia e con la collaborazione operativa della Ruvo Soccorso.