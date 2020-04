Bari - COVID-19: AGGIORNAMENTO MATERIALE ARRIVATO IN PUGLIA DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 15/04/2020 Il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario, comunica che dal giorno 9 a ieri 13 aprile sono state consegnati in Puglia, con voli Atr42 della Guardia di Finanza e della Guardia costiera, Spartan C27 di Leonardo, C130 dell’Aeronautica militare, elicotteri dell’Esercito e altri trasporti terrestri, i seguenti materiali e dispositivi di protezione individuale da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile.



272.000 bende tnt “Montrasio” (non DPI)

1.036.000 mascherine chirurgiche

138.650 mascherine FFP2

2650 camici

540 tute

25.000 guanti

9.000 tamponi

9.000 reagenti.



I materiali sono stati trasportati a cura dell’Esercito nei depositi di transito, per l’immediata distribuzione alle strutture sanitarie pugliesi.



La protezione civile regionale comunica inoltre che finora sono arrivati in totale 88 ventilatori per terapie intensive e 62 per terapia subintensiva: 16 dalla Protezione civile nazionale e 46 da donazioni private.