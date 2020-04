Immagine: © Andrea Macchia 17 aprile - Debutto on line della rassegna TEMPORA/CONTEMPORA AMA 16/04/2020 TEMPORA/CONTEMPORA

IL DEBUTTO DELLA RASSEGNA INTERNAZIONALE VA ON LINE

Appuntamento aperto al pubblico venerdì 17 aprile ore 15.30

Tra gli artisti ospiti, la performer LUNA CENERE

Una collaborazione AMA, Museo Castromediano di Lecce, Polo Biblio-Museale di Lecce, EU Japan Fest Committee di Tokyo. Progetto INTRECCI MERIDIANI#2 Regione Puglia





Anche l’Accademia Mediterranea dell’Attore ha dovuto sospendere, a causa dell’emergenza sanitaria, non solo le attività formative (corsi e laboratori tra Lecce e provincia) ma anche un’intensa attività di programmazione di spettacoli che era cominciata con l’apprezzata e coinvolgente performance teatrale di HUMANA VERGOGNA, andata in scena l’ultima volta, dopo un anno di tournée in Italia e all’estero, proprio a Lecce nella Casa Circondariale, a febbraio, con la presenza di detenuti, di istituzioni e di pubblico esterno.



Nel mese di aprile la programmazione di AMA avrebbe visto il debutto venerdì 17 aprile di TEMPORA/CONTEMPORA, focus internazionale sul linguaggio del corpo nelle arti performative e nella contemporaneità all’interno del Convitto Palmieri e del Museo Castromediano di Lecce con spettacoli, performance, installazioni e talk, con giovani artisti e compagnie che arriveranno a Lecce nei prossimi mesi con la riapertura del Museo Castromediano di Lecce, che riprenderà nuova vita e visibilità con creazioni artistiche nate in quello spazio e per quello spazio.

In attesa della riapertura da venerdì 17 aprile alle ore 15.30 per quattro venerdì alle stessa ora prenderà il via un ciclo di presentazioni sulla piattaforma Zoom a cura dell’Accademia Mediterranea dell’Attore con la presenza degli artisti e dei critici invitati alla rassegna.



Programma del primo incontro:

Venerdì 17 aprile alle ore 15.30 interverranno: la performer LUNA CENERE (foto allegate), l’attrice Lucrezia Marzo e la pianista Federica Orlando, il direttore del Polo Biblio Museale di Lecce Luigi De Luca, Franco Ungaro, direttore di AMA, il curatore e critico d’arte Lorenzo Madaro, il danzatore Pier Andrea Rosato della Folkwang Universität der Künste di Pina Bausch in Essen (Germania).



Per partecipare all’incontro di TEMPORA/CONTEMPORA su ZOOM è sufficiente scrivere un’email a info@accademiaama.it. Altre informazioni su www.accademiaama.it – tel. 338 3746581



A partire dal giorno successivo l’evento sarà diffuso sul canale YouTube #laCulturaRestaAccesa.



La rassegna prevedrà spettacoli della compagnia Baglioni Bellani di Perugia, di Lucrezia Marzo e Federica Orlando, di Masako Matsushita (Giappone), Urkuma, Francesca Foscarini/Cosimo Lopalco/ Melina Sofocleus, MK, Alessandra Cristiani con Marcello Sambati. Ogni serata è previsto un talk con critici ed esperti come Lorenzo Madaro, Marco Petroni, Francesco Ceraolo, Cesare Liaci, Piergiorgio Giacchè.



Il focus fa parte del progetto INTRECCI MERIDIANI#2 realizzato nell’ambito del Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia in collaborazione con Museo Castromediano e Polo Biblio-Museale di Lecce a EU Japan Fest Committee di Tokyo.