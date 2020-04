Atella (Potenza) - PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL VENTILATORE POLMONARE "EASY VENT CF01" PRODOTTO DA C.M.D. SpA 23/04/2020 Verrà presentato in anteprima alla stampa presso la Prefettura di Potenza domani 23/04/2020 alle ore 15.30 il ventilatore polmonare progettato e realizzato in 3 settimane dagli ingegneri della C.M.D. S.p.A. di Atella (PZ), azienda lucana, che realizza motori e soluzioni complesse per l'industria automobilistica, nautica ed aeronautica.





Saranno presenti: il Prefetto Annunziato Vardé, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Dg. dell’ospedale San Carlo, Massimo Barresi, il presidente designato di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, e l’amministratore delegato di CMD SpA Mariano Negri.





Interverranno in videoconferenza: il Ministro della Sanità Roberto Speranza, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Mirella Liuzzi. (compatibilmente con gli impegni istituzionali).

L’azienda CMD donerà, non appena ottenute le necessarie omologazioni, due ventilatori polmonari EASY VENT CF01, uno al San Carlo di Potenza e uno al Madonna delle Grazie di Matera.