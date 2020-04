Roma - ISMEA lancia la prima serie web dedicata all’olio extravergine d’oliva. Puglia protagonista della 2° puntata 23/04/2020 Viaggiare da casa alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva italiano, dei suoi tanti territori che danno vita a un patrimonio di biodiversità unico al mondo, e di frantoi che combinano tecnologie all’avanguardia al saper fare di un tempo.



In attesa di poter ricominciare a uscire e a viaggiare, l’ISMEA sta proponendo in questi giorni la prima serie web interamente dedicata al mondo dell’extra vergine di oliva italiano di qualità, con una narrazione leggera e ironica e un cast giovanile di talento, per ingaggiare anche le nuove generazioni.



“La via dell’olio - I capolavori dell’extravergine” questo il titolo della serie, racconta in tre episodi, il viaggio di un giovane food influencer e delle sue tre amiche attraverso alcune delle regione più importanti per l’olivicoltura Italiana: Umbria, Puglia e Sicilia. Un viaggio che li porterà a conoscere e ad apprezzare l’immenso patrimonio olivicolo italiano, le sue mille sfumature di colore, profumo e sapore e a toccare con mano il lavoro appassionato dei tanti olivicoltori e frantoiani d’Italia.



Oltre alla serie, a un sito web (http://campagneistituzionali.it/oliosutavola/) e alla comunicazione sui profili social, l’ISMEA ha realizzato uno spot pubblicitario che vedremo presto on air, e organizzato diverse attività sul territorio che riprenderanno presto in altre modalità per rispettare le esigenze di distanziamento sociale imposte dall’attuale emergenza sanitaria.



Il progetto è stato realizzato dall’ISMEA nell’ambito della campagna informativa e di comunicazione istituzionale nel settore dell’olio d’oliva promossa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con lo scopo di diffondere la cultura dell’extravergine di qualità presso il grande pubblico, colmando il gap tra una conoscenza ancora piuttosto carente del consumatore e il desiderio di saperne di più.



• I tre episodi possono essere guardati sul canale youtube @Ismeaofficial ai seguenti link:

o primo episodio ambientato in Umbria https://youtu.be/3V8KwdK_NrQ,



o secondo episodio ambientato in Puglia https://www.youtube.com/watch?v=FWOTH2pTz-8





o terzo episodio ambientato in Sicilia in uscita il 27 aprile