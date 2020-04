Ruvo di Puglia (Bari)- IL “BIO-DISTRETTO DELLE LAME” INSERITO TRA I SETTE DISTRETTI DEL CIBO DELLA PUGLIA 23/04/2020 Passaggio importante per il “Bio-Distretto delle Lame”. La Giunta regionale lo ha infatti inserito tra i sette diversi Distretti del Cibo riconosciuti della Regione Puglia.

I Distretti del Cibo nascono con l’obiettivo di promuovere, attraverso le attività agricole e agroalimentari, lo sviluppo locale sostenibile, la coesione e l’inclusione sociale, la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale e con il compito di valorizzare le vocazioni locali, puntando alle filiere produttive connesse all’agroalimentare e al biologico in una logica di sistema in grado di coordinare le attività sul territorio con gli indirizzi operativi condivisi

Il prossimo passo sarà la redazione di un “Programma di Sviluppo del Distretto” almeno triennale che contenga obiettivi specifici di sviluppo, le azioni e i progetti da realizzare con i relativi piani di spesa e l’indicazione delle risorse, pubbliche e private, necessarie. Il Programma di Sviluppo è condizione necessaria per accedere anche alle specifiche misure finanziarie regionali.



“Questa bella notizia — ha detto il sindaco Pasquale Chieco – contiene un incoraggiamento, ma anche un’indicazione per l’avvenire: in questi giorni così incerti, mentre programmiamo la ripartenza, l’attivazione di un distretto del cibo con sede a Ruvo di Puglia rappresenta una possibilità importante di ripresa per l’economia e può attirare qui risorse in grado di creare nuovo lavoro. Ma la scelta di puntare sulla natura e sulle eccellenze alimentari del nostro territorio ci indica anche la strada per il futuro: puntando sulle nostre tipicità e su quello che davvero ci rende unici possiamo scegliere un modello di sviluppo sostenibile e duraturo in grado di portare benefici alla nostra comunità anche per gli anni a venire.

Una volta di più si dimostra giusta e lungimirante l’intuizione del consigliere delegato per le Politiche Agricole Rino Basile e del qualificato gruppo di esperti e operatori che ha progettato questa azione e ci ha consentito di arrivare fino qui.”



“Questo primo riconoscimento— ha detto il consigliere Basile – è stato possibile in quanto il nostro Bio – Distretto, così come pensato e costituito, risponde alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e alle Linee Guida che la Giunta Regionale ha recentemente approvato. Queste ultime classificano i Distretti del Cibo secondo diverse tipologie tra le quali i biodistretti e i distretti biologici. A seguito della fase istruttoria svolta dagli uffici regionali sulle domande presentate, il nostro Bio – Distretto delle Lame si è differenziato dagli altri perché presenta obiettivi particolarmente caratterizzati dalla specificità geomorfologica del territorio ed è orientato allo sviluppo integrato e sostenibile dello stesso. Attendiamo ora la Delibera di Giunta Regionale per conoscere i prossimi adempimenti necessari per ottenere il riconoscimento definitivo e l’iscrizione al Registro nazionale dei distretti del cibo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.”



Il “Bio-Distretto delle Lame” è l’unico nell’elenco dei sette a essere nato dall’iniziativa di un’Amministrazione comunale (quella di Ruvo di Puglia a cui si è presto aggiunta quella di Bitonto, assieme a un vasto e qualificato partenariato che comprende aziende locali e nazionali, cooperative, consorzi e l’Università di Bari).

Gli altri distretti riconosciuti oggi sono: quello del “Distretto del Grano Duro” nel territorio di Altamura, il “Distretto del Cibo Alta Murgia” promosso dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il “Distretto del Cibo dell’Area Metropolitana” promosso dalla Città Metropolitana di Bari, il “Distretto Bioslow delle Puglie”, il “Distretto Agroecologico delle Murge e del Bradano”, il “Distretto del Cibo Sud Est Barese” promosso dal GAL del Sud Est barese.