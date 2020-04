Nasce un nuovo gruppo di artisti su facebook: Fatto a Mano in Puglia 26/04/2020 Prende vita "fatto a mano in Puglia ♥️" un nuovo gruppo facebook che nasce dalla voglia di far conoscere la bravura degli hobbisti Pugliesi.



Sono Manuel Manfuso (presidente dell'associazione Smile) e tanti di voi mi conoscono per via del mio lavoro di organizzatore di eventi in varie piazze caratteristiche della nostra bella Puglia. ("Smile Circus", "Borgo Infuocato", "La notte dei giganti", "Note bianche sotto le cummerse", "Magic Christmas", "musica nei vicoli", "folli in festa", "cisternino street music", "cisternino street clown", "come nelle favole", "Matino street food", "La città dei balocchi", "il magico borgo di natale")



I miei eventi comprendono anche mercatini artistici selezionati che si distinguono da tempo, per l'accuratezza, la varietà e l'originalità di artigiani che con le loro mani creano manufatti di una bellezza che incanta e arricchisce e colora anche le piazze più spente.



In questo periodo di fermo forzato per tutti, dopo giorni di adattamento e mille pensieri sull'incertezza del futuro prossimo, ho pensato a tutti gli artigiani e hobbisti che quella creatività portano avanti con passione e vivono un momento di grande difficoltà come tante altre categorie.



Nell'attesa di poter organizzare presto altri eventi, ho pensato a come fare per restare uniti e sentirci attivi.



Ho creato, appunto, un gruppo su Facebook rivolto a tutti gli artisti Pugliesi, una vetrina in cui pubblicare le proprie creazioni, dopo il titolo "Fatto a mano in Puglia" ho pensato di mettere un piccolo cuoricino rosso, perche si sà, gli oggetti fatti a mano sono fatti con il cuore...



In 3 giorni il gruppo è cresciuto fino ad avere oltre 3.500 iscritti e questo è per me motivo di grande soddisfazione.



Continueremo a pubblicare le nostre impressioni, a condividere lavori, sperando che questo ci aiuti a pensare in positivo e riprendere quanto prima il nostro girare portando la creatività e i suoi colori ovunque. Chiunque volesse iscriversi al gruppo sarà il benvenuto, un gruppo coloratissimo come l'arcobaleno che è segno di rinascita 🌈



"La creatività è senza dubbio la risorsa umana più importante. Senza creatività non ci sarebbe progresso e ripeteremmo sempre gli stessi schemi.

(Edward De Bono)"