Gargano - GRANDE SUCCESSO DELLA TRANSUMANZA DIGITALE: RAGGIUNTA QUOTA 200 MILA SPETTATORI DIGITALI 27/04/2020 GRANDE SUCCESSO DELLA TRANSUMANZA DIGITALE: RAGGIUNTA QUOTA 200 MILA SPETTATORI DIGITALI Antonio Facenna: di quel poco che la terra offre bisogna sempre trarre il meglio.



Gargano, li 27/04/2020

Solo un dato: oltre 200 mila spettatori in una sola giornata di programmazione. Un grande successo per il live organizzato dal Carpino Folk Festival il 25 aprile 2020 con 28 mila tra clic sui post, reazioni, commenti e condivisioni. 16 ore di diretta sul canale facebook del festival grazie a 50 contributi video di protagonisti, artisti, scrittori, giornalisti e ospiti che hanno raccontato, cantato, letto e recitato la loro esperienza di transumanza. Grazie a tutti!



L'intensità di un incontro non è tanto nel mezzo ma nella profondità delle connessioni. Gli spiriti transumanti che hanno seguito la Transumanza Digitale sanno di cosa stiamo parlando. Abbiamo camminato sui tratturi dell'umanità tra parole, dialoghi d'arte, confronto...intimo, con se stessi prima di tutto. Siamo uomini e animali, protagonisti insieme nella natura. Le montagne pietrose del Gargano racchiudono energie, storie e significati che ancora dobbiamo (ri)scoprire, e forse lì sono le risposte, o forse la risposta ce l'abbiamo già, quella che diceva Antonio, "di quel poco che la terra offre bisogna sempre trarre il meglio". Lo scopriremo camminando.



Hanno dato gratuitamente il proprio contributo:

Francesco A.P. Saggese da Cremona

Alessandro Scillitani da Reggio Emilia

Daniele de Michele “Don Pasta” da Parigi

Giovanni Rinaldi da Cerignola

Carmelina Colantuono

Gli amici di Antonio Facenna

Antonio D’amico da San Severo

Stefano Mariotti da Cortona, Arezzo

Libero Ratti da Vieste

Pio Gravina da San Giovanni Rotondo

Gaetano Branca da Carife (AV)

Nello Biscotti da Vico del Gargano

Pachamama “Riserva Moac” da Bojano (Molise)

Franco Arminio da Bisaccia

Livio e Manfedi da Bisaccia

Francesco Fodarella da Ariano Irpino

Enzo del Vecchio da Bari

Giuseppe Spedino Moffa da Campobasso

Riccardo dell’Orfano da Milano

Peppe Totaro “Tarantula Garganica” da M. Sant’Angelo

Nicola Gentile e Rosa Menonna “Cantori di Carpino”

Luca D’apolito da Ischitella

Teo Ciavarella da Bologna

















Enzo Cavalli da Firenze

Denny Ritrovato da Apricena

Enza Pagliara e Dario Muci dall’Australia

Giovannangelo de Gennaro da Borgo di Sovereto (Bari)

Giuliana de Donno da Matera

Gabriella Aiello da Roma

Maristella Martella da Lecce

Antonio Pio Steduto “cantori e Suonatori di San Giovanni Rotondo

Siggnor Libbrec’n “Francesco Alaura” da Peschici





La Transumanza Digitale è un evento ideato da Luciano Castelluccia, che ne ha curato anche la direzione artistica ed è stato promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Carpino Folk Festival in collaborazione con: Ferrovie del Gargano, Like Guida Enogastronomica, Masseria Facenna - Carpino, Amara terra mia - Storia di storie del Gargano, Qualeformaggio.it, CdP Service.