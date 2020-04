Festa della Mamma, regali solidali ANT per restarle vicino anche da lontano e aiutare i malati di tumore 29/04/2020 Festa della Mamma: per restarle vicino anche da lontano

e aiutare i malati di tumore assistiti da ANT anche nell’emergenza COVID-19



Regali solidali sul nuovo e-commerce della Fondazione

















L’emergenza Covid-19 non è ancora finita: gli oltre 250 medici e infermieri di Fondazione ANT sono tuttora in prima linea per continuare a curare a casa quotidianamente 3.000 persone malate di tumore, i pazienti più fragili in questo momento.



In occasione della Festa della Mamma è possibile sostenere il lavoro delle équipe ANT scegliendo un regalo solidale su https://ant.it/store/. Un modo diverso per stare vicini alla propria mamma, anche se lontani, e aiutare i malati di tumore di ANT sul territorio.



Nel corso delle settimane è infatti molto cresciuto, in alcune zone anche triplicato, il numero di persone che si rivolgono ad ANT. Sono aumentate le richieste di assistenza a domicilio in fase precoce di malattia, da parte pazienti che stanno facendo chemio o radio terapie e che hanno bisogno di cure di supporto ma non possono rivolgersi agli ospedali, o per timore di contagio o per l’impossibilità degli stessi di prendersene cura.



In alcuni territori si è inoltre reso necessario attivare Team Covid per intervenire a casa di pazienti già in assistenza con ANT risultati positivi al Coronavirus ma con condizioni cliniche stabili, che non necessitino quindi di un ricovero. Sul territorio di Brescia in particolare, ANT ha inoltre risposto all’appello della Regione Lombardia offrendo il proprio intervento al domicilio di pazienti (non già in carico ad ANT) affetti da Coronavirus con necessità assistenziali complesse.



Sull’e-commerce solidale ANT sono disponibili proposte floreali, dolci e tante altre idee regalo per dare un valore nuovo alla Festa della Mamma.



Al fine di accontentare tutte le richieste, si suggerisce di ordinare il regalo solidale entro il 4 maggio per non rischiare dilazioni temporali nelle fasi di consegna troppo prossime alla festività del 10 maggio. Ricordiamo che le consegne saranno effettuate da personale dipendente ANT o comunque non a mezzo corrieri specializzati.