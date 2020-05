COSE (IN)VISIBILI_05 - La rassegna virtuale di Cinema del reale 01/05/2020 Un weekend di cinema spericolato

COSE (IN)VISIBILI_05

La città (in)visibile



La Festa di Cinema del reale 2020

CAOS / MISTERI / SEDUZIONI

La Festa di Cinema del reale rompe il Grande Isolamento al tempo del virus, condividendo con il suo pubblico e la sua community sparsa in tutta Italia e nel mondo, le produzioni di Big Sur, OfficinaVisioni e Archivio Cinema del reale, il cinema d’autore indipendente ma anche visioni ed esorcismi audiovisivi che possano far riflettere, interessare, divertire e farci sentire più vicini.



La città (in)visibile è la città dove viviamo ma che spesso non vediamo, sono le cento città che ricordiamo , che sogniamo, che attraversiamo, sono anche le città da cui fuggiamo. In questo tempo immobile della paura del contagio possiamo attraversare deserti urbani e incontrare ogni tanto figure evanescenti, spettrali, negli spazi svuotati a volte non riconosciamo più neanche i nostri amici mascherati. Vite sospese. La città è ibernata ma in realtà si è ripopolata di uccelli, gatti, piante , musiche. Dove viviamo? In giro solo pochi umani solitari possono alzare le testa e ammirare grandi bellezze e grandi bruttezze architettoniche che appaiono mute, leggere, e non si accordano più ai suoni urbani e al ritmo del lavoro. Che meraviglia! C he strano! Tutto è fermo, tutto tace, c’è silenzio in attesa del Ritorno alla Normalità dopo il Grande Isolamento. Intanto si può circolare fino a 200 metri da casa senza allontanarsi troppo, ma si rischia di andare a sbattere contro le frontiere invisibili che delimitano i confini urbani. C’è la città di notte, la città lontana, la città nascosta, la città in guerra, la città degli esclusi , la città dei ricchi, la città vetrina, la città dei ribelli, la città degli artisti… Se superi le frontiere invisibili e quelle visibili puoi andare verso nessun luogo, verso la città di tutti. Occhio apriti apriti.



“Festa di Cinema del reale” breaks the Great Confinement in the days of the virus, sharing with its audience and community throughout Italy and the world the productions of Big Sur, OfficinaVisioni and Archivio Cinema del reale, independent arthouse cinema, as well as visions and audiovisual exorcisms that may interest, amuse, make people reflect and feel closer.



CHI SIAMO



L'Archivio di Cinema del reale è luogo di scambio, recupero e diffusione di film e documenti audiovisivi finalizzato principalmente a favorire l'attività di film-maker, artisti, studiosi e appassionati. Si propone di divenire un luogo di fruizione pubblica di vari generi di cinema documentario. All'Archivio aderiscono e contribuiscono con i loro film tutti gli autori e gli ospiti annualmente invitati alla Festa di Cinema del reale, che si svolge dal 2004 nel Salento. L'Archivio svolge la sua attività nel campo degli audiovisivi (cinema, video, multimedialità) per favorire la costruzione di una memoria collettiva sulle realtà del mondo, dedicando particolare attenzione alle opere che raccontano aspetti sociali, ambientali, politici e culturali de ll'Italia e dei paesi del Mediterraneo.



La Festa di Cinema del reale è un’iniziativa realizzata dalla Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale - a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020, prodotta da Apulia Film Commission - Apulia Cinefestival Network, ideata, organizzata e co-prodotta da Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale, con la direzione artistica di Paolo Pisanelli.



È realizzata con il sostegno del Comune di Corigliano d’Otranto e ATS Core a Core – Castello Volante e il patrocinio dell’Università del Salento. La Festa di Cinema del reale fa parte dell’AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema, collabora con Istituto Luce Cinecittà, ISRE- Sardegna, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico,Cineteca Lucana, Cineteca di Bologna, Wanted Films, il documentario.it, in partnership con Vienna International Film Festival, Festival International de Films de Femmes, Golden Tree International Festival, Molise Film Festival, Asolo Art Film Festival, Vicoli Corti, Cinzella Festival, RadioUèb,Vive le CinèmaFestival, Salento Rainbow Film festival, Fuck N ormality Festival, SEI Sud Est Indipendente, Fondazione Franca e Franco Basaglia, Irregolare Festival, Asolo Film Festival.



La Festa di Cinema del reale ringrazia tutte le persone, autrici, autori, le produzioni, gli archivi, i festival che hanno collaborato alla realizzazione della rassegna di COSE IN(VISIBILI



Sostieni il sistema sanitario pugliese

La Festa di Cinema del reale aderisce con COSE (IN)VISIBILI all’iniziativa di raccolta fondi in aiuto a vi chiede di aiutare a supportare con una donazione il sistema sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – Covid 19.

Per rendere trasparenti e diffuse sull’intero territorio regionale queste donazioni, la Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate e che resterà aperto per tutti coloro che dall’Italia o dall’estero desiderino fare una donazione.

