400mila spettatori per la scena indipendente ed emergente in diretta live streaming a L’Italia in una Stanza e Festival 01/05/2020 Boom di pubblico: 400 mila spettatori per la scena indipendente ed emergente in diretta live streaming a L’Italia in una Stanza e a Festival Day!



Ben 155 mila spettatori al Festival Day de L’Italia in una Stanza con 100 festival presenti dopo i 235 mila realizzati con 400 Artisti per l’Italia in una Stanza dei primi di aprile tutti a sostegno della Musica, Imprese , Operatori, Artisti e Lavoratori della Musica, che chiedono un incontro al Governo con un Tavolo per le Piccole Imprese e Piccole Realta’ per fare ripartire la Musica.



Richiesta e Appello al Governo con la richiesta di un incontro per un Tavolo della Piccole e Micro Imprese del settore e appuntamento al 20 giugno per un altro grande evento.





E’ stato un altro successo. Sfiorano così i 400 mila spettatori il numero di coloro che hanno assistito ai due eventi di artisti e band e festival e contest della scena musicale indipendente ed emergente italiana, coordinati dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, insieme ad OAPLus, che sta celebrando i suoi 25 anni con questi grandi eventi in attesa dell’evento dal vivo dal 2 al 4 ottobre prossimi a Faenza, in Romagna.



Sono stati ben 155 mila gli spettatori che ieri si sono collegati dalle 13 all’1 di notte sulla piattaforma on line www.sport2u.tv e sulle Pagine Facebook di OASport, OAPlus, MEI, Rete dei Festival e tante altre pagine oltre che sulle tv locali di Roma e Milano e di altre citta’ del Nord e del Sud e sul web di Radio Bruno insieme ad altre radio e tv sul web. Un grandissimo risultato che si somma ai 235 mila spettatori con 28 ore di diretta per gli Artisti dei primi di aprile.



Quindi, 390 mila spettatori, che sono quelli a sostegno deella filiera della muisca indipendente ed emergente, 400 artisti e band, 1500 musicisti, 100 festival e contest, 50 associazioni e tantissime altre realta’ a Sostegno della Musica e di tutte le Imprese, Operatori, Artisti e Lavoratori della Musica, oltre 10 mila imprese con oltre 60 mila addetti, con particolare riferimento a tutte le piccole imprese.



Tali realta’ rilanciano così l’appello degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente, siglati da 16 associazioni del settore rappresentanti di tutta filiera creativa e tecnica delle piccole imprese e dei lavoratori precari della musica, nessuna esclusa, dando appuntamento ad un nuovo evento che racconti gli interventi che sono stati presi per il prossimo 20 giugno in occasione di un’Anteprima del Record Store Day legato alle Etichette Indipendenti per le giornate della Festa della Musica Europea.



Tra gli oltre 1500 aderenti della prima L’Italia in una Stanza ci piace ricordare dal mondo della musica e dello spettacolo tra gli altri Renzo Arbore con la sua Orchestra di Quelli della Notte, la reunion esclusiva degli Osanna, Petra Magoni, La Municipal, Gege’ Telesforo, Paolo Belli, Beppe Carletti, Nomadi, Lorenzo Baglioni, Roberta Giallo, Tony Pagliuca de Le Orme, Roberta Faccani, Erica Mou, Edoardo De Angelis, Francesco Baccini, Kutso, Yo Yo Mundi, Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, Dado Moroni, Alberto Bertoli, Fabrizio Taver Tavernelli , Gessica Notaro, Cisco, Alessandro Gaetano, Marco Carena, Alberto Fortis, Jalisse, Luca Bassanese, Giangilberto Monti, Lu Colombo, Moreno Il Biondo, Franz Campi, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Sara 6, , Giuseppe Giacobazzi, Chiara Sani, Paolo Fantoni e Davide Dalfiume e il progetto #nonspegniamolamusicadalvivo con Mauro Ermanno Giovanardi, Perturbazione, Emanuele Dabbono, Lorenzo Monguzzi e tanti altri e la guest Jay Kay dei Jamiroquai e tanti altri ancora e con la colonna sonora di Fabio Abate con “Sono loro gli eroi” che ha aperto e chiuso le due dirette.



Mentre tra i festival le adesioni provenivano dai festival e contest di tutta Italia come Voci per la Liberta’, Rock Targato Italia, Premio Ciampi, Premio InediTO, Varigotti Festival, Calabria Sona, Uploadsounds, Botteghe d’Autore, OrientOccidente, Premio Poggio Bustone, Premio Andrea Parodi, Folkest, Premio StartUp Music Lab, Ghetto Nobile, Chez Donella, Premio Spazio d’Autore, Mazzarano World Fest, Acqua e Vino, Lennon Festival, Roccalling Festival, Tienilpalco!, Afraka’ Rock Festival, Ethnos Festival, Divino Jazz Festival, Biella Festival, Mo’ l’Estate Spirit Festival, Castelrock, Orzorock, Gran Premio Manente, Le Castella Tarantella Week, Radicamenti, Taranta e Dintorni, Diatonic Festival, Tarantasia, Capo Festival, Materiali in Scena, Europla’, Premio Corrado Castellari, Cultural’Mente Indipendente, Fuochi e Dintorni, Talent World Contest, Next Generation Festival, Verona in Love, Reno Spalsh Festival, Settimana del Liscio, Voci di Corridoi, Polo Artistico Musicale di Livorno, Pagella Non solo Rock / Stati Generali del Rock, Musplan / RadUni Virtuali, Premio Bindi, Premio Pigro, Premio Bianca D’Aponte, Mare e Miniere, Premio Giorgio Lo Cascio, Festival Voci d’Oro, PeM – Parole e Musica in Monferrato, Festival Cantanti per Passione, La Musica e’ Lavoro – Cisl, La Musica Puo’ Fare, Festival Popolare Italiano, MEI/Musplan, Equilibri – Siamo tutti diversi, Disco Novita’, Officina Estate, It’s Up2U!, Messapia Summer Festival, Suoni dalla Geologia d’Italia, Festival di Voce in Voce, Dromos Festival, Sudwave Festival, Voci d’Oro di Marystar, Premio Luttazzi, Suoni della Murgia, Karel Music Expo’, Gimme Song Loving. L’Italia del Dialetto e i festival di Dj e tantissimi altri con tantissimi altri artisti che vanno da quelli storici come Juri Camisasca fino a i giovanissimi Panta.



Tutte queste realta’ chiedono al Governo e al Mibact un grande Piano Marshall per la Musica che affronti la perdita di fatturato che si aggira intorno ai 400 milioni di euro per il settore e affinche’ la meta’ delle piccole imprese non sia messa nel grosso rischio di chiudere prima dell’estate: bonus a fondo perduto per il fatturato perso, erogare le risorse dei bandi e dei progetti presentati Fus ed Extra Fus da parte di tutti gli Enti e Grandi Player coinvolti al settore con particolare attenzione a tutti gli Extra Fus che hanno maggiori difficolta’, sgravi fiscali, posticipazioni e pace fiscale con il settore ora fermo e supporto per pagamenti affitti e bollette e pagamento alle aziende di tutto quanto dovuto su tali risorse, monitoraggio e tutela fino alla salvaguardia di ogni piccolo evento che venga tutelato come sono tutelati i grandi eventi con il cambio voucher, allargare tax credits, bonus cultura e art bonus e investimenti per la musica all’estero come sistema a tutto il settore, attivazione con fondi extra di tavoli regionali e locali con tutti i protagonisti del settore musicale, attivare una piattaforma nazionale con Rai Play e il Portale della Canzone Italiana per le dirette live in streaming degli artisti che possano monetizzare, insieme agli ascolti, anche le loro dirette, supportare tutti i costi aggiuntivi in termini di sicurezza per gli allestimenti live da allestire gia’ dalla Fase 2, portare finalmente l’Iva al 4% perche’ la musica sia considerata come prodotto culturale e al 10% durante gli eventi dal vivo.



Tra gli interventi urgenti, dopo i primi provvedimenti del Ministro Franceschini tutti assolutamente positivi, sui quali il Coordinamento degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente chiede un incontro al Governo e al Mibact per un Tavolo per le Piccole e Micro Imprese della Musica, sulle quali si sono spesi per il loro sostegno anche i principali Assessori alla Cultura delle grandi citta’ italiane, oltre ad appoggiare e condividere tutte le proposte fatte pervenire da tutte le principali associazioni del settore fino a quelle di ieri sugli eventi live, e’ necessario inserire nei provvedimenti di sostegno, come accaduto in altri paesi, il motore dell’economia della musica come i produttori e gli editori, i festival e i contest, i club e le discoteche insieme a tutte le piccole r ealta’, piccole cooperative, partite iva, free lance e lavoratori precari dello spettacolo, inserendo nei bandi emessi da alcuni giorni con risorse per festival e artisti l’abbattimento di ogni paletto che permetta a ogni festival e a ogni artista, senza che nessuno resti in alcun modo escluso, con elementi burocratici di un tempo superato, e possa partecipare alla richiesta di un sostegno.

Tra gli elementi di novita’ che sono emersi in questi giorni certamente il mondo della musica indipendente ed emergente si sta attrezzando per la “Musica a Domicilio”, cioe’ la messa in cantiere con la filiera dei club, festival, organizzatori e artisti insieme ad altre figure di eventi live in tutta norma e sicurezza arrivino nei Cortili della Citta’ e negli Alberghi nelle localita’ estive per portare la musica come elemento di socialita ‘, aggregazione e intrattenimento insieme agli elementi di cultura, innovazione e turismo anche durante l’Estate 2020 e ad attrezzare i Tavoli Nazionali, Regionali e Locali, oltre che sulle giuste proposte che sosteniamo e alle quali aderiamo che arrivano dall’alto dei grandi Big del Settore , anche sulle proposte di tutte le piccole e micro imprese per tenere vivi i territori con gli eventi tradizionali legati alle radici.



Insieme ai 400 mila spettatori che sostengono la filiera della musica indipendente ed emergente diamo appuntamento al prossimo 20 giugno per una giornata di anteprima dedicata alle Etichette Discografiche Indipendenti per i prossimi Record Store Day legata ai Negozi di Dischi, dopo avere realizzato due grandi festival on line di grande successo per Artisti e Festival indipendenti ed emergenti, ossatura della musica del futuro del nostro paese.



Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente

Siglano 16 Associazioni della Filiera delle Piccole e Micro Imprese del Settore Musicale

(tra gli aderenti le associazioni di : Etichette Discografiche ed edizioni musicali Indipendenti, Artisti e autori Indipendenti ed Emergenti, Festival, Rassegne e Contest, Artisti e Festival Folk, Promoter di Feste Popolari di Piazza e Sagre, Orchestre da Ballo, Produttori e Distributori di Strumenti Musicali, Club, Circoli, Discoteche e Balere, Lavoratori e Tecnici Intermittenti e Precari dello Spettacolo, Musicisti Interpreti ed Esecutori, Dj e Vocalist, Agenzie di Live e Promoter di Eventi Aziendali, VideoMaker, Esperti di Diritti, Uffici Stampa e Fotografi, Fiere del Disco e Negozi di Dischi, Start Up di Innovazione Musicale e tutte le altre figure della filiera)



I festival sono stati condotti da Giordano Sangiorgi e Enrico Spada, insieme a Enrico Deregibus e Ivana Stjepanovic e a Margherita Ventura e Claudio Bolognesi



