Bari - Pagati dalla Regione Puglia 65 milioni di euro a sostegno degli investimenti delle imprese 02/05/2020 Emiliano e Piemontese, dalla Regione Puglia pagati 62 milioni di euro da lunedì a giovedì scorsi, il 55% a sostegno degli investimenti delle imprese





Da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, la Regione Puglia ha emesso 919 mandati di pagamento per complessivi 62 milioni 805.228,1 euro. “Gli uffici della Regione Puglia stanno lavorando senza sosta, consapevoli della grande responsabilità che hanno in questo momento. Il tempo non è una variabile indipendente, assicurare alla comunità la liquidità delle risorse economiche gestite dalla Regione Puglia è fondamentale”, ha detto il presidente Michele Emiliano, commentando il report settimanale sui mandati lavorati dalla Ragioneria regionale.

“Attraverso il direttore del Dipartimento Risorse finanziarie Lino Albanese e il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Nicola Paladino ringrazio tutti i dipendenti degli uffici per la puntualità con cui stanno assolvendo a questo impegno supplementare per rendicontare ai cittadini la velocità con cui provvediamo ai pagamenti”, dice l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, spiegando che “questa settimana il report è centrato esclusivamente sulle spese cosiddette in conto capitale e, cioè, le spese per investimenti, attraverso cui la Regione fa politica attiva nell’economia, sia direttamente che indirettamente assegnando fondi a altri soggetti”.



In questo senso, sono molto importanti i 63 provvedimenti che la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi ha trasmesso alla Sezione Ragioneria che ha provveduto a liquidare, questa settimana, mandati di pagamento per oltre 34 milioni e 300 mila euro, a sostegno degli investimenti di 33 imprese di diversi settori, dall’alberghiero al manifatturiero.

Tra i mandati di pagamento più numerosi, spiccano inoltre i 140 provenienti dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per circa 3 milioni di euro e i 213 dalla Sezione Formazione Professionale per circa 1 milione e 400 mila euro, a beneficio di 55 tra associazioni e enti di formazione, e 65 ragazze e ragazzi titolari dei voucher di formazione post-universitaria del progetto “Pass Laureati”.

La Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ha liquidato 109 pagamenti per complessivi 2 milioni di euro: sono indirizzati a 69 Comuni per coprire gli oneri sostenuti nella lotta alla xylella che colpisci gli ulivi e a 40 tra agricoltori e imprese agricole per sostenere la ripresa delle coltivazioni colpite dalla gelata del 2018.