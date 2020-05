Regione Puglia - Borraccino: 34milioni di € per gli investimenti delle imprese pugliesi, liquidati in questa settimana 03/05/2020 Nota dell’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino:



“Nella settimana che volge al termine la Regione Puglia, attraverso l’Assessorato allo sviluppo economico ha emesso 63 mandati di pagamento per sostenere gli investimenti delle imprese con una immissione di liquidità di oltre 34milioni di euro.



Per aiutare il sistema delle imprese pugliesi, come già da provvedimento, di alcune settimane fa, del Capo Dipartimento prof. Laforgia, avevamo sollecitato le tecnostrutture regionali interessate a fare presto e ad accelerare i pagamenti alle imprese.



Questi ulteriori 63 provvedimenti chiusi dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, si vanno a sommare quindi a quanto fatto nelle settimane precedenti.



Parliamo dell’ erogazione di ingenti fondi regionali e ringrazio, per la solerzia e il grande lavoro svolto pure in smart working, tutti i funzionari della Sezione competitività, guidata dalla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio.



Abbiamo sostenuto e stiamo continuando a farlo ogni settimana, in un momento di grave difficoltà, imprese di diversi settori, dal manifatturiero al settore turistico.



La sfida si vince giocando tutti insiemi per far ripartire quanto prima la Puglia, infatti la settimana prossima terremo la nuova e definitiva riunione di Partenariato Economico Sociale per chiudere sulle misure emergenziali messe in campo con la manovra economica regionale da 450milioni di euro”