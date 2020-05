Ruvo di Puglia (BA) - LINEA FESTIVAL 2020 - Nuove date e attività online 05/05/2020 LINEA festival 2020

Ruvo di Puglia (BA)



Milano, 05-05-2020 – In relazione alla situazione emergenziale globale e all’evolversi della diffusione del Covid-19, Apulia Center for Art and Technology comunica che la seconda edizione di LINEA festival - inizialmente prevista dal 30 maggio al 01 giugno 2020 - sarà posticipata dopo l'estate e si terrà in diverse sedi site sul territorio pugliese. Le date e i luoghi saranno comunicati il prima possibile previa conferma di fattibilità da parte delle autorità locali competenti.



Apulia Center for Art and Technology è vicina a tutte le persone che oggi lottano e soffrono e pone come propria priorità la sicurezza e il benessere del pubblico e di tutti i professionisti e gli artisti che lavorano con noi.



In collaborazione con Forme Uniche e nel pieno rispetto delle indicazioni e delle norme di sicurezza resesi necessarie, attraverso il format #inLinea stiamo portando nelle case di tutti musica, ricerca in ambito culturale e arte contemporanea.



Il programma di #inLinea, fruibile anche in modalità IGTV, prevede una esplosiva serie di dirette - che si tengono tutti i mercoledì e i venerdì, alle ore 17.30, dalla pagina Instagram lineafestival - attraverso cui entrare in dialogo con importanti artisti visivi, musicisti, personalità del mondo dell'arte e della cultura internazionale che hanno orbitato o che orbitano intorno all'universo di Linea festival.



#inLinea è aperto al pubblico, attraverso domande inviate live o nei giorni delle dirette è possibile entrare in stretto contatto con i nostri ospiti, accomodarsi nelle loro case e scoprire di più su di loro e sui loro progetti.



Al fine di sostenere i duramente colpiti lavoratori del settore arte, turismo e spettacolo, Apulia Center for Art and Technology ha da poco lanciato la raccolti fondi "OUR FUTURE IS NOW" - LINEA festival 2020 (link) attraverso cui ricevere donazioni finalizzate alla realizzazione di nuove attività culturali che possano coinvolgere, il prima possibile, i tanti operatori pugliesi e le piccole aziende locali legate alla promozione del turismo e delle tradizioni di un luogo magico e unico, ambita meta del turismo internazionale.



In sinergia con lo spirito di divulgazione delle eccellenze della regione da cui prende il nome, Apulia Center for Art and Technology coglie questa occasione per ricordare il percorso formativo online Pratiche curatoriali per mostre digitali che sarà realizzato in collaborazione con Fondazione Museo Pino Pascali. Il programma educational di Apulia Center for Art and Technology è un'opportunità di apprendimento innovativa, che permette agli studenti di conoscere le best practices del mondo dell’arte digitale e delle forme di comunicazione dello stesso con la possibilità di accedere a un network di professionisti affermati.



Per maggiori informazioni e per poter prendere parte alle lezioni, strutturate in formula frontale su piattaforma online, è possibile contattare amministrazione@apuliacenterfaat.it







Realizzato da Apulia Center for Art and Technology, il festival lavora in sinergia con prestigiosi partner internazionali: Fondazione Museo Pino Pascali, KUKA Robotics e Magroneproduzioni.

Media partner Forme Uniche e Calcio Gourmet

