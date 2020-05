14 maggio - TORNA PALEOCITY e lo fa ONLINE! 10/05/2020 PALEOCITY va in diretta streaming con l'incontro



"Quando il digitale incontra l'uomo di Neanderthal: strategie per la valorizzazione"



Giovedì 14 maggio 2020, ore 18.30

Sulle pagine Facebook di Fondazione Fitzcarraldo e Comune di Altamura



Dopo la sospensione degli appuntamenti di febbraio e marzo, a causa dell’emergenza Covid-19, torna Paleocity e lo fa sul web, con una diretta Facebook dalle pagine dei due organizzatori degli incontri: Fondazione Fitzcarraldo e Comune di Altamura. Un’occasione per portare il dibattito sull’uomo di Altamura in una diretta streaming nazionale, che tratterà proprio sui canali digitali il tema delle strategie più innovative per la valorizzazione.



Dialogare in modo costruttivo con il passato, per costruire una narrazione, coinvolgere nuovi pubblici e stimolare il dibattito contemporaneo. Queste sono alcune delle possibilità che la tecnologia mette a disposizione della valorizzazione e che saranno al centro del confronto del terzo appuntamento di Paleocity, il ciclo di incontri organizzati dal Comune di Altamura, in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo, che si terrà in diretta streaming giovedì 14 maggio dalle 18.30 su Facebook.



L’obiettivo di Paleocity è quello di coinvolgere i protagonisti dei più importanti musei e luoghi della cultura nazionali e internazionali legati alla paleontologia, che hanno l’occasione di raccontare al pubblico le proprie esperienze. Momenti fondamentali per delineare le prospettive di sviluppo e di valorizzazione dell’Uomo di Altamura, lo straordinario scheletro intatto risalente al Paleolitico scoperto nella grotta di Lamalunga nell’ottobre del 1993.





Introduce

Nino Perrone, Assessore alle culture, Comune di Altamura

Modera

Ugo Bacchella, Presidente Fondazione Fitzcarraldo



Interventi

Maria Elena Colombo, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Francesco Gabellone, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Fabio Viola, Game Designer e fondatore Tuo Museo

Adele Magnelli, ETT Solutions



Conclusioni

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, Regione Puglia

Rosa Melodia, Sindaco Comune di Altamura

..........................................................

Progetto del Comune di Altamura, in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo.