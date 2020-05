12 maggio - La Scena dei ragazzi online sul canale YOUTUBE del TPP 10/05/2020 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PRESENTA



“LA SCENA DEI RAGAZZI ONLINE”





dal 12 maggio al 12 giugno sul canale youtube del Tpp tutti gli spettacoli del “Puglia Showcase Kids” raccontati dalle compagnie. I video saranno disponibili senza vincoli di orario, password e registrazioni



Un mese di teatro online dedicato ai più piccoli per accompagnarli alla scoperta del dietro le quinte, dei processi creativi che si celano nella costruzione e realizzazione di uno spettacolo teatrale e i momenti più intensi e significativi degli spettacoli realizzati dalle dodici compagnie teatrali pugliesi che a luglio scorso hanno partecipato alla prestigiosa vetrina internazionale “Puglia Showcase Kids”, un progetto della Regione Puglia, ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito del FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, Progetto Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello Spettacolo dal Vivo – Teatro Danza, all’interno del Napoli Teatro Festival. Le produzioni teatrali sono realizzate da: Inti (Luigi D'Elia), QuaLiBò - Visioni di (p)Arte, Tra il Dire e il Fare / La luna nel letto, Bottega degli apocrifi, Compagnia del Sole/Piccolo Teatro di Milano/Teatro Gioco Vita, Crest, Factory Compagnia Transadriatica/Fondazione Sipario Toscana/Tir Danza, Granteatrino, Kuziba, Sosta Palmizi, Teatri di Bari, Koreja. Alcune produzioni ripropongono il tema degli spettacoli di Napoli, altre hanno adattato il lavoro al tempo che stiamo vivendo (Covid19).



“La Scena dei Ragazzi Online” è il nuovo progetto di educazione teatrale ideato e realizzato dal Tpp che mira a fornire un supporto alle scuole nell’ottica di arricchire e ampliare i contenuti della didattica a distanza. Dal 12 maggio e sino al 12 giugno, collegandosi al canale Youtube del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (https://www.youtube.com/user/TeatroPubblicoPugl, gli studenti pugliesi potranno vivere, seppure in maniera diversa, l’esperienza teatrale, che è stata cancellata dal loro piano didattico a causa dell’emergenza sociosanitaria da Covid-19. Tutti i video possono essere visionati senza vincoli di orario e senza la necessità di password o registrazioni, per semplificare al massimo la fruizione e la discussione nell’ambito dei gruppi classe e per consentire l’accesso anche alle famiglie e ai parenti degli alunni, con l’obiettivo di favorire un confronto intergenerazionale.





Questa iniziativa si pone in continuità con l’ormai storica rassegna teatrale “La Scena dei Ragazzi”, che, in linea con le indicazioni del MIUR, ogni anno offre a decine di migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la regione la possibilità di assistere a spettacoli teatrali appositamente creati per un pubblico scolastico e di partecipare a incontri e laboratori.

“La Scena dei Ragazzi”, dunque, diventa online, ma cambia e si evolve incontrando il web, offrendo ai ragazzi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado la possibilità di conoscere il teatro da punti di vista diversi e inusuali, con un approccio nuovo, interattivo e piacevole.