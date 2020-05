MERCATI, A RUVO DI PUGLIA SI CHIEDE LA RIAPERTURA DI TUTTI I SETTORI 11/05/2020 SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “IL SOLO SETTORE ALIMENTARE SOFFRE E CHIEDE AIUTO AI COLLEGHI. HO CHIESTO A LUCIANA DI BISCEGLIE UN INCONTRO URGENTE”



Sperimentazione riuscita a metà quella della riapertura dei mercati del settore alimentare in Puglia. Mercati poco attrattivi anche a causa delle rigide misure di restrizione adottate dai comuni. Dopo l’analisi dei mercati ripartiti nella Provincia Bat, con cali delle vendite fino all’80%, l’Osservatorio di CasAmbulanti Italia si è soffermato ad analizzare la situazione in quei comuni del barese dove gli andamenti sono altalenanti ma comunque tendenti al negativo. Curioso il “Caso Ruvo” dove gli Ambulanti del Settore Alimentare chiedono a gran voce la ripartenza del settore merci varie perché – dicono – si sentono fortemente penalizzati.

A seguire l’intero andamento regionale è il Coordinatore CasAmbulanti, l’andriese Savino Montaruli, che ha dichiarato: “a parte i mercati della città di Bari dove tradizionalmente il Settore Alimentare esercita una fortissima attrattiva per i consumatori e dove la rete dei Mercati rionali è ben strutturata, almeno dal punto di vista territoriale, seppur con grandi problemi irrisolti, negli altri comuni del barese, nord e su barese, la situazione non è per nulla gratificante, specie del Settore Alimentare nei mercati settimanali. Le motivazioni sono note, a partire dalle fortissime restrizioni adottate dai comuni per gli accessi, le perimetrazioni ed i contingentamenti. L’assenza, inoltre, del Settore Merci Varie, che spesso significa oltre il 90% delle postazioni di vendita, rende i mercati meno attrattivi e sicuramente meno produttivi. Poi c’è un persistente fattore psicologico che incide non poco sui cali delle vendite, con famiglie in difficoltà economica, spaventate da un futuro molto incerto. Significativo il “Caso Ruvo” dove abbiamo direttamente raccolto l’appello degli Ambulanti del Settore Alimentare, sabato 9 maggio scorso, i quali hanno chiesto fortemente il ritorno del Mercato nella sua completezza quindi anche del Settore Merci Varie. A tal proposito – prosegue Montaruli – ho già formalmente richiesto al Sindaco Pasquale Chieco e all’Assessora Luciana Di Bisceglie una riunione urgente del Tavolo Tecnico di Concertazione in modo che in quella sede, anche alla luce delle risultanze dell’incontro di lunedì 11 maggio tra la Regione Puglia ed anche le nostre Associazioni di Rappresentanza, si possa programmare la ripartenza dell’intero Mercato, magari direttamente nella nuova area già individuata e pronta per ospitare i commercianti e dare un servizio ancor più agevole e confortevole ai consumatori che attendono da moltissimi anni questo trasferimento che ancora non arriva” – ha concluso Montaruli.