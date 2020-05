14 maggio - VIM "Live at Home" con il pianista NICOLA ANDRIOLI 12/05/2020 Da Bruxelles, in diretta streaming per Visioninmusica un pianista compositore ispirato dall'onda post-romantica e dal jazz coltraniano: giovedì il nuovo appuntamento

"Live at Home"



Giovedì 14 maggio 2020 - ore 19:00



NICOLA ANDRIOLI



[url]Link per seguire la diretta:

https://youtu.be/_pYZQbxG61A[/url]



















Ispirato profondamente alla musica classica post-romantica, come anche agli impressionisti francesi e compositori russi del primo Novecento, oltreché influenzato dalle libertà armoniche di Coltrane e dei suoi successori, Nicola Andrioli mescola sapientemente le sue passioni e le sue virtù nella composizione ed improvvisazione legata ai suoi brani. Sarà lui il nuovo protagonista dell'appuntamento bisettimanale "Live at Home" che Visioninmusica propone a tutto il popolo degli Internauti dagli inizi di aprile, con dirette streaming sul suo canale YouTube. Giovedì 14 maggio alle ore 19:00 si potranno gustare alcuni pezzi dal vivo in esclusiva del pianista jazz in collegamento da Bruxelles.



Nel corso dell’evento si potrà contribuire volontariamente per una donazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.



Info e modalità per donare al seguente link:

https://www.aospterni.it/pagine/donazioni



Prossimo appuntamento della rassegna sarà domenica 17 maggio, alle ore 19:30 con il saxofonista jazz Claudio Jr De Rosa.



Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.



Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.

















Nicola Andrioli ha studiato con: Kevin Hays, Aaron Goldberg, Kenny Barron, George Cables, Barry Harris, Brian Dickinson, Russ Hoffmann, Ran Blake, Marc Levine, Franco D’Andrea, Enrico Pierannunzi, Stefano Battaglia, Diederik Wissels, Rick Margitza, Dave Liebman.

Ha suonato con Toots Thielemans, Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman, John Ruocco, Archie Shepp, Bert Joris, Rick Margitza, Richard Galliano, Dino Saluzzi.

Attualmente è il pianista principale di Philip Catherine.

Insegna Jazz all’Accademia di Musica "S. Agathe Academy" di Bruxelles.



Sito web: https://andriol.wixsite.com/nicolaandrioli