REGIONE PUGLIA, RIPARTONO I MERCATI 12/05/2020 IN COLLEGAMENTO DA ANDRIA CON IL PRESIDENTE EMILIANO SAVINO MONTARULI

CASAMBULANTI: “DALLE ORE 8 DI MARTEDI’ 12 MAGGIO RELAZIONEREMO ALLA CATEGORIA A CASAMASSIMA”



Un videoconferenza terminata poco prima del collegamento con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quella tenutasi nel pomeriggio di lunedì 11 maggio 2020 tra le Associazioni di Categoria e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Per CasAmbulanti collegato da Andria il sindacalista Savino Montaruli e per CasAmbulanti prov.le Taranto, Mimmo Prudenziano. Un incontro che ha registrato anche la partecipazione dei Dirigenti regionali e dell’Assessore alle Attività Produttive Cosimo Borraccino.

Al termine del lungo incontro è stato lo stesso Savino Montaruli, relatore preciso e puntuale della rappresentazione di una realtà drammatica, a dichiarare: “restano moltissimi i punti da chiarire e l’aver dato mandato ai Sindaci di individuare le soluzioni potrebbe davvero rivelarsi un boomerang per la Regione. Sul fronte finanziamenti ed indennizzi nessuna forma di risarcimento diretto ma solo la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti dalla Regione con una quota in conto capitale del 20%. Un incontro a tratti deciso e pungente che ha rimandato alcune decisioni al prossimo, imminente incontro che si terrà a breve. A questo punto riteniamo che la Categoria debba sapere quale sia la situazione e quanto essa sia delicata. All’uopo ne parleremo dalle 8 di martedì 12 maggio nel Centro Commerciale di Casamassima dove saranno anche decise le eventuali azioni sindacali da porre in essere a breve e ci sarà una conferenza stampa” – ha dichiarato Montaruli.