Barletta - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO 12/05/2020 Martedì 12 maggio 2020 – Il Settore comunale Pubblica Istruzione informa che la Regione Puglia ha provveduto ed emettere avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.



Ne hanno diritto gli studenti residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, appartenenti a nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 10.632,94.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura online sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo A.S. 2020/2021.



La procedura sarà attiva fino alle ore 14 del 20 luglio 2020. Il Comune procederà alla verifica della residenza indicata, della frequenza scolastica e dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

La documentazione della spesa consisterà, per acquisto di libri nuovi, nella fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui sia riportato anche il nome dell’alunno/a e la scuola di frequenza. Per l’acquisto di libri usati, invece, sarà necessario lo scontrino fiscale con causale accompagnato da distinta riportante nome dell’alunno/a e scuola di frequenza. Per l’acquisto di dispositivi informatici, infine, varrà la fattura di acquisto, a firma del richiedente il beneficio economico, riportante le generalità di quest’ultimo e dell’alunno/a, nonché i dati della scuola frequentata.



La documentazione sarà acquisita dal Comune di Barletta, con modalità che saranno pubblicate nel prossimo settembre sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it dove sono disponibili informazioni più dettagliate.