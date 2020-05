[PHOTOGALLERY] Bari - SINDACO RICEVE GENERALE CORPO D'ARMATA CASTELLANO PER RINGRAZIAMENTO IMPEGNO SU OPERAZIONE STRADE SICURE 14/05/2020 Ieri a Palazzo di Città il sindaco ha ricevuto il Generale di Corpo D'Armata Rosario Castellano, al Comando Forze Operative Sud (COMFOPSUD). Il Comandante Castellano era accompagnato dal Gen. di Brigata Giovanni Gagliano, comandante della Brigata Pinerolo.

"È stata l'occasione questa - ha dichiarato il sindaco- per ringraziare il Comandante e tutte le donne e gli uomini dell'esercito impegnati quotidianamente per l'operazione “Strade Sicure/Terra dei Fuochi” nell’area di competenza da cui dipendono i raggruppamenti LUA (Lazio – Umbria - Abruzzo), Campania, Puglia, Sicilia Orientale – Calabria e Sicilia Occidentale".