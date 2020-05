Bari - Ripresa corsi Formazione professionale e tirocinii. Incontro assessore Leo e prof. Lopalco 15/05/2020 Incontro assessore Leo – prof. Lopalco: definiti gli aspetti per la ripresa in presenza dei corsi di formazione professionale e tirocini.



“Questo pomeriggio, insieme ai dirigenti della mia struttura assessorile, ho incontrato in videoconferenza il Prof. Pier Luigi Lopalco, Responsabile coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, per discutere insieme a lui delle modalità di riavvio in sicurezza delle attività in presenza nei settori di mia competenza, cioè Diritto allo Studio e Università, Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro. Siamo pronti a ripartire” comunica l’assessore al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Abbiamo atteso dal Governo indicazioni specifiche in materia di formazione professionale e diritto allo studio ma non abbiamo avuto riscontri concreti. Con gli assessori al ramo delle altre regioni di Italia – continua Leo – stiamo lavorando insieme per definire linee guida specifiche, ad esempio, in materia di tirocini. Per queste ragioni ho fortemente voluto l’incontro con il nostro Coordinatore per l’emergenza, il Prof. Lopalco, al fine di definire i protocolli di sicurezza per la ripresa, in presenza, dei percorsi di formazione professionale e dei tirocini curriculari ed extracurriculari, come quelli di Garanzia Giovani”.

“In questi mesi difficili, in verità, noi non ci siamo mai fermati. In brevissimo tempo – spiega l’assessore – abbiamo trasformato completamente la formazione professionale con un vero e proprio cambio di paradigma, consentendo la formazione a distanza tramite piattaforme informatiche. Lo stesso abbiamo fatto con la Sezione Lavoro e Garanzia Giovani, ad eccezione dei tirocini, che per ovvie ragioni non possono essere svolti a distanza rappresentando formazione on the job. Adesso però è tempo di consentire, opzionalmente e in sicurezza, anche la ripresa delle attività in presenza: il prof. Lopalco è stato chiarissimo nel fornire specifiche prescrizioni che le nostre sezioni hanno recepito”.

“Gli uffici stanno lavorando agli atti per regolamentare, nei prossimi giorni, una ripresa delle attività in presenza tenendo conto dei diversi contesti della formazione professionale a seconda della fattispecie garantendo – ha concluso Leo – il distanziamento sociale e la sicurezza dei pugliesi all’interno delle aule, e applicando ai tirocinanti le stesse precauzioni che si applicano ai dipendenti, procedendo alla riattivazione degli stessi compatibilmente al ritorno in attività del settore di competenza”.