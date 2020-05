17 maggio - Visioninmusica "Live at Home" : CLAUDIO JR DE ROSA 15/05/2020 Questa volta sarà Rotterdam il punto di navigazione musicale da cui partirà il prossimo appuntamento di Visioninmusica "Live at Home": in diretta streaming su YouTube un sassofonista campano dal grande talento...



Domenica 17 maggio 2020 - ore 19:30



CLAUDIO JR DE ROSA



Link per seguire la diretta:

https://youtu.be/fivbi1TIdb0



















Visioninmusica "Live at Home" continua la sua rassegna di musica trasversale da casa proponendo un nuovo appuntamento: in diretta dalla loro abitazione di Rotterdam questa volta si esibiranno il sassofonista Claudio Jr De Rosa e la pianista Vivienne Chuliao. Legati da famiglia e musica, i due si esibiranno in alcune delle loro composizioni. Lo streaming, in programma domenica 17 maggio alle ore 19:30 sul canale YouTube di Visioninmusica, offrirà al solito la possibilità agli utenti di partecipare e commentare dal vivo, oltreché contribuire volontariamente a personali donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/donazioni



Questo invece il calendario delle prossime performance della rassegna: 21 maggio - Nadimop (Nadia Straccia); 24 maggio - Giuseppe Albanese; 28 maggio - Livio Minafra; 31 maggio - Irene Jalenti; 4 giugno - Jean-Philippe Koch; 7 giugno - Federico Mondelci/Paolo Biondi; 11 giugno - Rebel Bit.



Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.



Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.