[PHOTOGALLERY] 18 maggio - TPP-DIRETTA FB SU TEATRO E RAGAZZI CON SAURINO, NIRCHIO, CAMMALLERI E UNO STUDENTE DI LICEO 16/05/2020 Tpp Live – Lunedì 18 maggio in diretta con Gianmarco Saurino, Damiano Nirchio, Anna Cammalleri. Alla diretta parteciperà uno studente del Liceo De Giorgi di Lecce



Si parlerà di Teatro e ragazzi nella quarta puntata della trasmissione on line

Quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura

Torna l’appuntamento con #TPPLIVE, la trasmissione on line del Teatro Pubblico Pugliese in onda sulla propria pagina Facebook. Lunedì 18 maggio, alle ore 12.30, si parlerà di Teatro Ragazzi. Gli gli ospiti che risponderanno alle domande di Ileana Sapone e Maddalena Tulanti: Gianmarco Saurino, Damiano Nirchio, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, Anna Cammalleri. Il dibattito questa volta si apre anche al pubblico dei più giovani. In collegamento da Lecce uno studente del Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce (Matteo Minonne).

La puntata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese e cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI e Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura. Diversi gli spunti che verranno offerti da questa puntata: dalla possibilità di inserire il teatro contemporaneo nei programmi scolastici all’importanza del teatro nella scuola di oggi, passando al “come” costruire veri e propri laboratori di scrittura teatrale per studenti.

Anna Cammalleri. Nata a Bari, dirige l’Ufficio scolastico regionale della Puglia dal 2015. Laureata in Giurisprudenza, ha una lunga esperienza nel mondo della Scuola dove ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali e amministrativi, oltre ad essere autrice di svariate pubblicazioni.

Gianmarco Saurino. Nato a Foggia nel 1992, ha scoperto ben presto di avere un grande talento per la recitazione formandosi in una delle realtà più vivaci di Foggia, il Teatro dei Limoni. Molti i suoi ruoli nella TV, in tanti lo ricordano nella fiction di successo “Doc-nelle tue mani”, andata in onda di recente su Rai 1.

Damiano Nirchio. Nasce a Bari nel 1975, vive a Giovinazzo e ha radicato in Puglia il suo lavoro di teatrante. Tra le sue esperienze di successo c’è “La Compagnia Senza Piume”, un progetto dello stesso Nirchio e Anna Maria de Giorgio, che nasce da una ricerca personale sulla contaminazione dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione. Sua è la drammaturgia e regia di Ahia!, Eolo Awards come miglior spettacolo nel 2017 e tra le proposte del Puglia Showcase di Napoli dell'anno scorso).

Durante la puntata del #TPPLIVE sarà possibile interagire con gli ospiti formulando domande in diretta Fb.