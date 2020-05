Ruvo di Puglia (Bari) - LUNEDÌ 18 MAGGIO RIAPRONO AL PUBBLICO “MUSEO DEL LIBRO” E BIBLIOTECA 17/05/2020 INGRESSI CONTINGENTATI, DISTANZE DI SICUREZZA

E LIBRI “IN QUARANTENA”: LUNEDÌ 18 MAGGIO

RIAPRONO AL PUBBLICO “MUSEO DEL LIBRO” E BIBLIOTECA



Frase 2 anche per il Museo del libro - Casa della cultura - Biblioteca Comunale Testini di Ruvo di Puglia: lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 9, anche la sede di Palazzo Caputi riaprirà al pubblico.

L'apertura avverrà nel rispetto delle linee guida definite dalla Conferenza delle Regioni confermate dal Governo e in osservanza di quanto disposto dalla dichiarazione congiunta MIBACT - Direzione Generale dei Musei sulla riapertura degli istituti e dei luoghi di cultura.



Gli ingressi saranno contingentati al fine di contenere le possibilità di contagio e per consentire il distanziamento sociale. Gli utenti potranno accedere solo se dotati di mascherina, in un numero non superiore alle 8 unità e per un tempo visita non superiore un’ora.



Nella biblioteca sono stati allestiti tutti i dispositivi utili a garantire le norme prescritte dalla legge.

Saranno garantite l'informazione sulle misure di prevenzione adottate e la disinfezione dei luoghi, delle superfici e degli ambienti. Il personale sarà dotato di dispositivi di protezione.

Prevista anche una procedura di quarantena per i libri utilizzati o prestati dalla biblioteca.

È sospeso fino a data da destinarsi il servizio di lettura dei giornali.



Resta invece chiusa al pubblico la Pinacoteca Comunale “Domenico Cantatore”, interessata dai lavori per la realizzazione nuova esposizione archeologica.



“La Direttrice Teresa De Francesco ed io – ha detto l’assessora alla Cultura Monica Filograno - siamo particolarmente felici per questa riapertura, se pure con le limitazioni imposte dal momento che stiamo vivendo.

Questa Amministrazione ha lavorato molto in questi anni per rendere Palazzo Caputi un luogo vivo, dove generare idee e diffondere cultura. Crediamo che sia molto importante che oggi anche questo nostro progetto riparta, in attesa di poter far ripartire anche le azioni finanziate da Regione Puglia “I musei raccontano la Puglia”, la cui scadenza è stata prorogata a giugno 2021, ma di cui vorremmo poter garantire alcune attività anche nei prossimi mesi per ridare, soprattutto alla fascia di età cui è destinato (infanzia e adolescenza), la possibilità di vivere momenti educativi e ludici di qualità.

Così come speriamo possa ripartire anche il progetto sulla lettura diffusa, di cui la biblioteca è partner, già cofinanziato da Comune e CEPELL, “Ruvo di Puglia Città di Libereroi e Liberattori”, che porterebbe alla ripresa di azioni culturali in estate fuori e dentro il museo.”

Luca Basso