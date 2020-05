Il Poliba scende in campo. Orientamento a tempo pieno, open days online per i corsi di Bari e Taranto 23/05/2020 Studenti. E’ tempo delle scelte per gli studenti che intendono iscriversi all’università

Il Poliba scende in campo. Orientamento a tempo pieno, open days online per tutta la prossima settimana per presentare i corsi di studio di Bari e Taranto



Bari, 23 maggio 2020 - Per lo studente della scuola secondaria superiore in procinto di concludere gli studi, la scelta del percorso universitario è fondamentale per il proprio futuro. Tale scelta richiede particolare attenzione e può essere determinate per il proprio futuro. Ma come orientarsi? Quale percorso fa davvero al proprio caso? E secondo quale presupposto va decisa la sede o il corso universitario più adatto? In generale, riflettere sulle proprie potenzialità, farsi guidare un po’ dalla passione e un po’ dalla ragione può rappresentare un giusto compromesso da cui partire per raccogliere tutto quanto può servire alla personale scelta universitaria.

In questa direzione, e per favorire chiarezza, il Politecnico di Bari, mediante il servizio di Orientamento, è da tempo impegnato nel fornire assistenza, suggerimenti, informazioni a tutti coloro che vogliono conoscere l’ateneo tecnico-scientifico pugliese, le sue sedi, i corsi di studi d’ingegneria, architettura e design industriale, i servizi, gli sbocchi professionali, le opportunità occupazionali.

Un corposo staff, composto dall’Ufficio orientamento, dai delegati del Rettore e dai docenti delegati dei singoli Dipartimenti, coordinano i progetti di orientamento in ingresso e di tutorato, da tempo curano i rapporti con le scuole secondarie superiori, con gli insegnanti referenti dell’orientamento in ingresso e in uscita, con le famiglie; propongono azioni di sostegno nella delicata fase di transizione dalla scuola all’università, offrono supporto agli studenti in corso, forniscono informazioni sull’offerta didattica e sulle procedure amministrative di accesso ai corsi.

Attività queste, traslate in gran parte online che non rinunciano a favorire incontri personalizzati con gli studenti (via Skype) e a sostenere le attività di preparazione ai test di ingresso ed ai concorsi nazionali e locali di ammissione di Ingegneria, Architettura, Disegno Industriale (tutti i corsi del Poliba sono a numero chiuso e/o programmato).

Attraverso il sito istituzionale, http://www.poliba.it/it/orientamento è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie sulla realtà accademica e i servizi offerti, e, nel caso, di approfondire quanto di proprio interesse mediante un apposito ed efficace sportello informazioni dell’Ufficio Orientamento (Mirta Antonietta Camporeale) aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e i suoi riferimenti: 0805962130 – 3298576885; orientamento@poliba.it; Skype: poliba-orientamento.



Parallelamente ai servizi attivati, altre azioni di Orientamento concorrono. Sono infatti in programma, a partire dalla prossima settimana, da lunedì, 25 maggio a venerdì, 29 una Open Week Live sarà dedicata agli studenti del III, IV e V anno degli Istituti di istruzione secondaria superiore. Durante gli Open Days Live i docenti del Poliba presenteranno il Politecnico di Bari, le sue sedi, l’offerta formativa, i laboratori ed i servizi offerti e sarà dato ampio spazio agli studenti per rispondere a curiosità e chiarimenti. Questi potranno assistere alla presentazione dei Corsi di Laurea cui sono interessati, prenotandosi attraverso la compilazione del modulo online per studenti all’indirizzo: https://www.poliba.it/it/orientamento/eventi-di-orientamento.

All’iniziativa sono state invitate numerose scuole di Puglia e Basilicata. Come nelle giornate di orientamento in presenza, un numero massimo di posti disponibili regolerà la partecipazione ad ogni giornata rispettando l’ordine d’arrivo delle prenotazioni.

Dopo l’invio del modulo di prenotazione, gli studenti riceveranno una mail di conferma in cui verranno indicate anche le modalità di collegamento agli Open Days scelti.



Così il calendario dell’Open Days della prossima settimana, 25-29 maggio:

25 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DMMM - Corsi di Laurea: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Gestionale, Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali

26 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DICAR - Corsi di Laurea: Architettura e Disegno Industriale

27 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DEI - Corsi di Laurea: Ingegneria dei Sistemi Medicali, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica e dell'Automazione

28 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DICATECh - Corsi di Laurea: Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Edile e Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale

29 maggio 2020, ore 16,30 – Centro Magna Grecia di Taranto - Corsi di Laurea: Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali.