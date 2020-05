Il Podolicesimo porta a porta" Lo spettacolo musicale e gastronomico de "L'Acquasala salverà il mondo" 26/05/2020 IL PODOLICESIMO PORTA A PORTA

Lo spettacolo musicale e gastronomico "L'Acquasala salverà il mondo"

arriva nelle vostre case. E così continua la missione del Reverendo Podolico



Arriva a domicilio ”L'Acquasala salverà il mondo", lo spettacolo musicale e gastronomico della Puglia Garganicadopo avere “esportato” la performance in Australia nel mese di marzo.



Direttamente nelle vostre case per diffondere il “credo” del Podolicesimo"porta a porta" in un'insolita e particolare missione e coinvolgere quanti più “credenti” di questo inesauribile e originale progetto culturale per la promozione del territorio. Dal mese di giugno, infatti, sarà possibile ospitare la performance “gastrofonica”, al sicuro, tra le vostre mura domestiche, nel vostro salotto, sul vostro terrazzo, oppure in giardino, nella seconda casa, in compagnia dei vostri ospiti più intimi, senza preoccuparvi di preparare il pranzo o la cena. A proporre questo format Luciano Castelluccia, “reverendo” del podolicesimo di nuovo in azione dopo l’emergenza Covid19 e le tante restrizioni imposte dalle autorità sul tema degli spettacoli dal vivo.



“L'acquasala salverà il mondo” è un percorso multisensoriale, tra un (ri)morso di caciocavallo, rigorosamente “podolico” e una scodella di acquasale preparata al momento. Un inebriante, geniale ritorno al futuro, una commistione quasi perfetta di musica, parola, dannata e folle energia. Un affascinante viaggio mistico che parte dal Gargano, dalle sue strade sterrate, dai suoi campanacci, dai muggiti delle vacche podoliche, dai belati delle capre, dal movimento energico, dalla passione e dal forte senso di appartenenza alla terra d’origine dei suoi pastori.Caciocavallo e acquasale per una serata tra racconto, dj set, degustazione e spettacolo.



Ad accompagnare lo spettacolo ci saranno i prodotti di “selezione” delle tante aziende del territorio che da anni collaborano al progetto. Ma la vera novità è sicuramente quella che, durante ogni spettacolo, si potrà richiedere la partecipazione, a supporto, di altri performer del territorio per un'esperienza ancora più emozionante.



Info e prenotazioni direzioneartistica@carpinofolkfestival.com