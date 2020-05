28 maggio - In collegamento dal teatro Tatà di Taranto il Teatro Pubblico Pugliese presenta 'Via Leogrande' 27/05/2020 Tpp Live – domani giovedì 28 maggio alle 16.30 in diretta con “Via Leogrande”

In collegamento dal Tatà di Taranto verrà presentato il progetto dedicato ad Alessandro Leogrande

L’iniziativa è ideata e realizzata dal Crest, in collaborazione con Libreria Dickens e Casa del Libro di Raffaele Mandese e Teatro Koreja, con il sostegno della Regione Puglia/Assessorato all’Industria Culturale e Turismo

Torna l’appuntamento con #TPPLIVE, la trasmissione on line del Teatro Pubblico Pugliese in onda sulla sua pagina Facebook. Domani, giovedì 28 maggio, alle ore 16.30, verrà dedicata una puntata speciale al progetto “Via Leogrande”, ideato e realizzato dalla cooperativa teatrale Crest, in collaborazione con Libreria Dickens, Casa del Libro di Raffaele Mandese e Teatro Koreja, con il sostegno della Regione Puglia/Assessorato all’Industria Culturale e Turismo.

“Via Leogrande” è stato un percorso di conoscenza degli scritti, degli studi e dell’artista Alessandro nella terra in cui è nato e ha nutrito le sue prime battaglie politiche e sociali divenute esordi letterari di pregio. Il progetto ha cercato di essere uno strumento concreto per approfondire il pensiero artistico, politico e sociale di Leogrande, ma anzitutto è diventato un’occasione pedagogica, per avviare un percorso di promozione e di formazione intorno alla lettura, mettendo in relazione sinergica la scuola e la biblioteca, le librerie e gli autori, il teatro e la letteratura. Un nuovo “regalo” di Alessandro a Taranto, affinché la nuova indicazione toponomastica a lui dedicata possa conservare e conquistare nuovo senso in un processo di consapevolezza e ri/conoscenza dei cittadini. Soprattutto dei più giovani. In diretta dal TaTÀ di Taranto, nel cuore del quartiere Tamburi, si collegheranno l’assessore all’Industria Culturale e Turismo della Regione Puglia Loredana Capone; il direttore generale del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno; l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto Fabiano Marti; lo storico e scrittore tarantino Salvatore Romeo; la presidente del Crest Clara Cottino, insieme a Giulia Galli che darà voce alle Librerie Dickens e Mandese coinvolte nel progetto e, per il mondo della scuola, la docente del Liceo Aristosseno Lucia Schiavone (in rappresentanza del gruppo dei docenti che hanno partecipato al laboratorio di scrittura creativa) e una studentessa dell'IPS Cabrini di Taranto. Gli ospiti risponderanno alle domande delle giornaliste Ileana Sapone e Maddalena Tulanti.

In particolare, lo speciale “Via Leogrande” presenterà gli esiti dei laboratori di scrittura creativa realizzati a partire dalla conoscenza di alcuni testi di Leogrande e soprattutto dall’ascolto, la visione e l’approfondimento tramite numerosi materiali video e audio che documentano non solo le tappe fondamentali della sua opera, ma anche la ricchezza del suo sguardo, valorizzandone il carattere di esemplarità in una città che fatica a cogliere quanto di positivo e di bello nasce talvolta tra le sue mura.

Le attività del Crest, condotte da Giovanni Guarino, in corso negli Istituti Superiori (liceo Aristosseno, liceo Archita, IPS Cabrini, IISS Liside, ITES Pitagora, IISS Principessa Maria Pia di Taranto e IISS De Ruggeri di Massafra) per la seconda annualità, bruscamente interrotte dalla chiusura delle scuole per emergenza Covid-19, sono state riavviate e concluse con modalità a distanza.

