Manduria (Taranto) - Web Meetimng su Ripensare gli spazi del turismo, del cinema e del teatro 28/05/2020 Motore! Ciak! Azione! E Luci ! Su Manduria, con il Terzo Web-meeting “Beni culturali ai tempi del Covid-19 – Ripensare gli spazi del Turismo, del Cinema e del teatro” , che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Parco Archeologico Manduria, dalle ore 19:00 di Sabato 30 maggio 2020.



Aprirà il webinar la dr.ssa Angela Greco, presidente della Cooperativa Spirito Salentino che lo ha organizzato e che opera nel settore della gestione dei beni culturali, tra l’altro attuale gestore del Parco Archeologico e del Museo Civico di Manduria, quale soggetto capofila del gruppo Cuore Messapico.



La cultura si interseca inevitabilmente con l’arte e l’arte con i beni e i beni con i territori e i territori con l’umanità che li percorre, che li ha percorsi e che ne rimane affascinata e nutre gli animi, divenendo linfa vitale per la mente, spalancando le porte del cuore.

E facendo tesoro dell’affermazione del maestro Claudio Abbado: “La cultura è un bene comune primario come l'acqua; i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti”, si vuole ricordare che esiste un luogo a Manduria dove non manca la magia, non manca la scena e di certo non manca l’acqua che alimenta una Fonte alquanto miracolosa; tante opportunità dunque per discorrere con chi meglio conosce modi e mezzi per “spettacolarizzare pregio e singolarità” di un’area, paradossalmente con la minima finzione scenica, spesso destinata unicamente alla “fruizione turistica”, seppur di qualità.



Il web meeting sarà moderato da Genny Sapio, storica componente del gruppo organizzativo del noto MED Festival Puglia che coordinerà gli interventi fra la dr.ssa Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission con una formazione trasversale tra valorizzazione del patrimonio, rigenerazione urbana, recupero delle aree dismesse e progettazione paesaggistica; la Dott.ssa Stefania Mandurino, di Puglia Promozione, esperta Senior, settore Turismo e valorizzazione beni culturali, responsabile di numerosi eventi culturali che hanno rilanciato il turismo in Puglia e il dr. Marco Giannotta, vicepresidente del Teatro Pubblico Pugliese che svolge un intenso lavoro, esprimendo il territorio e le sue peculiarità attraverso teatro, danza, teatro ragazzi, circo contemporaneo e musica, sul territorio vasto e diversificato della Puglia. Non si esclude il “finale a sorpresa!”



Collegandosi in diretta sulla pagina del Parco Archeologico di Manduria e utilizzando l'hashtag #CovidChange e #ParcoArcheologicoManduria è possibile interagire con gli ospiti e postare domande, commenti e foto.