Bologna - ENTREPRENEURSIP IN HUMANITIES: A BARI LA NUOVA SUMMER SCHOOL CHE UNISCE TRADIZIONE UMANISTICA E IMPRESA 28/05/2020 Dal 13 al 24 luglio approda a Bari la prima edizione della Summer School Entrepreneurship in Humanities (35 posti) che affianca l’ormai consolidata edizione bolognese promossa da Fondazione Golinelli.



La summer school, che a seguito dell’emergenza sanitaria è stata modulata per una fruizione online grazie all’uso di piattaforme specifiche per la didattica a distanza, stimola studenti e ricercatori di formazione umanistica nello sviluppo di nuove idee d’impresa ed è stata progettata in collaborazione con partner del territorio.



“La scuola estiva nasce dalla necessità di stimolare le caratteristiche dell'imprenditorialità nelle persone di formazione strettamente umanistica – dichiara il Direttore Generale Antonio Danieli - valorizzando le competenze culturali e artistiche nei differenti settori coinvolti (musica, scrittura, pittura, performance, produzione, video, teatro, conservazione beni culturali, turismo culturale, esposizioni, festival, musei, formazione, ecc.) generando nuovo valore dal confronto con il mercato. I partecipanti hanno l'opportunità di elaborare modelli di imprenditorialità innovativi esplorando nuove prospettive offerte dalle tecnologie e dal mondo dell'imprenditorialità”.



Con questo obiettivo, la scuola offre a un gruppo di laureandi, laureati e dottori di ricerca un percorso intensivo e multidisciplinare di due settimane dove i contenuti umanistici sono messi in interazione con le competenze di management, marketing e organizzazione necessari alla creazione di impresa e con gli sviluppi più recenti delle tecnologie digitali.



L'edizione 2020 è in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. La direzione scientifica è a cura di Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa ed esperto di economia della scienza e dell’innovazione. La summer school è promossa da Fondazione Golinelli con il supporto di Gate: Galileo Aggregator for Technology and Enterprise con sede a Pisa.



Grazie al sostegno di Fondazione Golinelli e dei partner sostenitori sono previste 30 borse di studio a copertura totale e 5 a copertura parziale.



Per informazioni visita la pagina dedicata alla Summer School.



È possibile candidarsi entro il 14 giugno.