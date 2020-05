Arif Puglia : Inizia domani il monitoraggio 2020 della Xylella 28/05/2020 Non si ferma l’azione dell’Arif in difesa e per la tutela del territorio pugliese e in particolare nella lotta alla Xylella fastidiosa. Una piaga che ha creato danni enormi all’agricoltura e che ha inferto una profonda ferita alla nostra regione non solo dal punto di vista economico, ma anche paesaggistico e culturale. L’ulivo, come più volte sottolineato dal commissario dell’Arif Gennaro Ranieri, è il simbolo della nostra terra e solo con una puntuale azione di monitoraggio e contenimento del batterio, si potranno limitare i danni ed evitare che il contagio coinvolga altri territori.

Domattina quindi avrà inizio il monitoraggio della Xylella fastidiosa per l’annualità 2020. Lo ha annunciato il Commissario Straordinario dell’Arif, Gennaro Ranieri.

Si comincia dal territorio di Monopoli, in contrada Capitolo. In base a quanto deliberato dalla Giunta regionale pugliese, recependo le direttive della Comunità europea, il monitoraggio viene avviato entro il mese di maggio e terminerà a ottobre.

Quindi a partire da domani le squadre degli agenti fitosanitari dell’Arif saranno in campo per avviare le operazioni di monitoraggio.

Come previsto si comincia nell’area di 1 chilometro della zona cuscinetto, in cui ricade il territorio di Monopoli, a confine con la zona contenimento e nell’area di 1 chilometro della zona contenimento a confine con la zona cuscinetto. Contestualmente il monitoraggio sarà effettuato nella Piana degli ulivi secolari e procedendo dalla costa adriatica a quella jonica. Questo per quanto riguarda la prima fase.

Nella seconda si procederà nelle rimanenti zone cuscinetto e contenimento a partire sempre dalla Piana degli ulivi secolari e procedendo sempre dall’Adriatico allo Jonio.

Nella terza fase il monitoraggio sarà effettuato nella zona indenne, quella più a nord rispetto alle altre 2 e con priorità per la Piana degli ulivi secolari ricadenti in questa zona.