PIANO LAB - L'8 e 9 agosto torna a Martina Franca il festival targato Ghironda che celebra il pianoforte da protagonista 29/05/2020 La Ghironda

PIANO LAB

IV edizione

Centro storico di Martina Franca

sabato 8 e domenica 9 agosto 2020

Torna in Valle d’Itria il festival inclusivo dei pianoforti.

Già ottanta i musicisti iscritti alla due giorni di «Suona con noi»



È il festival che in Puglia celebra il pianoforte da protagonista, invadendo di strumenti a ottantotto tasti piazze, vicoli e chiostri di Martina Franca e altre località della regione, per un abbraccio emotivo tra pubblico e musicisti che ha cambiato la prospettiva tradizionale di partecipazione tra palco e platea, in maniera inclusiva. È Piano Lab, l’evento targato Ghironda che quest’estate ci sarà, l’8 e 9 agosto nel cuore barocco della capitale della musica in Valle d’Itria, dove da quattro anni è diventata un appuntamento di grande richiamo turistico e culturale la maratona pianistica di due giorni «Suona con noi», con centinaia di interpreti pronti a darsi il cambio nelle varie postazioni dislocate nel centro storico.

La formula resta la stessa, nonostante le nuove disposizioni in materia di spettacolo dal vivo a causa dell’emergenza sanitaria: cambiano naturalmente le modalità di accesso ai luoghi, dove il numero di posti disponibili per il pubblico verrà limitato alle norme di sicurezza previste e sarà necessaria la prenotazione obbligatoria.

Proprio per l’adeguamento alle linee guida anti-contagio, la realizzazione della quarta edizione di Piano Lab comporterà uno sforzo maggiore sul piano finanziario e organizzativo: una sfida alla quale non si è voluto sottrarre l’ideatore della manifestazione, Giovanni Marangi, che ha sempre avuto fiducia che quest’estate l’iniziativa potesse tenersi: eventualità nella quale hanno evidentemente confidato in tanti se durante le settimane di lockdown si sono prenotati (anche da fuori regione) più di ottanta pianisti su pianolab.me/suonaconnoi, la piattaforma attraverso la quale devono obbligatoriamente registrarsi i partecipanti. Possono essere musicisti professionisti, docenti, studenti o anche dilettanti e semplici appassionati (le iscrizioni sono ancora aperte).

Dunque, Piano Lab quest’estate si farà. E sarà ancora una volta una festa della musica per tutti, da celebrare nella magiche sere d’estate al fresco di scorci e angoli barocchi, che nella stilizzazione della locandina disegnata per l’edizione 2020 si proiettano come tasti in bianco e nero di un pianoforte. È la rappresentazione grafica della musica che invade lo spazio architettonico di Martina Franca, generando un effetto moltiplicatore di suoni e bellezza, col centro storico trasformato in un unico spartito.

Si sta studiando anche la possibilità di tenere degli «special event», compatibilmente con le nuove disposizioni anti-Covid, mentre a breve verranno annunciate le tradizionali tappe di avvicinamento alla due giorni di «Suona con noi», eventi promozionali previsti in varie località turistiche della regione.

Sponsor partner della manifestazione sono Marangi Pianoforti, storica azienda di strumenti musicali di Martina Franca, Steinway & Sons, Blüthner ed Emmeci Grafica di Locorotondo.

Iscrizioni e info su pianolab.me.