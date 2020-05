La Regione Puglia accredita la sede del Campus del Turismo come spazio abilitato e riconosciuto di coworking 30/05/2020 La Regione Puglia accredita la sede del Campus del Turismo come spazio abilitato e riconosciuto di coworking



Sarà a disposizione di tutti i giovani imprenditori per poter avviare la propria realtà imprenditoriale.



La sede del Campus del Turismo Venti Venti, la Masseria Notarangelo, un’antica struttura risalente al XVII secolo situata nel verde a pochi passi dal centro di Fasano (Br), è stata accreditata per trasformare i suoi ambienti in uno spazio di coworking a disposizione di tutti i giovani imprenditori che vogliono avviare o portare avanti la propria realtà imprenditoriale, ma non dispongono di uno spazio per farlo.



Il coworking è la soluzione ottimale per poter avviare la propria attività imprenditoriale in sinergia con altre realtà, pur mantenendo la propria indipendenza. Nella parola coworking, infatti, è insito il concetto di condivisione e di implementazione di relazioni sociali. Lo spazio lavorativo si trasforma così in un modo per entrare in contatto con realtà e luoghi dove far convergere competenze e talenti.



Gli spazi di coworking sono luoghi, servizi e strumenti di lavoro in condivisione che favoriscano il crearsi di proficue relazioni personali e professionali anche tra operatori che, pur provenendo da settori economici differenziati, hanno anche la possibilità collaborare, attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze specifiche, alla realizzazione di progetti imprenditoriali, comuni e non.



L’attività di coworking sarà utile anche per poter dare ai giovani imprenditori spazio e visibilità: all’interno della struttura sarà presente, infatti, una bacheca con schede contenenti i nominativi dei singoli coworkers, le attività che svolgono e le relative competenze. Una vetrina per il loro lavoro, ma soprattutto per il loro futuro.



Per poter progettare e realizzare, però, non sono sufficienti unicamente idee e volontà. Per questa ragione verranno messe a disposizione 24 postazioni lavorative con pc con connettività a banda larga e/o Wi-Fi.

Saranno a disposizione dei coworkers anche aree comuni dedicate all’utilizzo di attrezzature e servizi di supporto (fax o stampanti condivisi), una sala riunioni e spazi di ristoro.



Uno spazio nuovo, accogliente e di collaborazione. Uno spazio in cui portare le proprie idee e le proprie passioni per vederle crescere e prender forma. Un’opportunità concreta per i tanti giovani imprenditori che possono dare speranza e futuro al nostro territorio.



Per scoprire di più su questa opportunità contatta i referenti dell’iniziativa al numero 3275311526 o invia una mail a info@campusdelturismo.it