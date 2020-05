2 giugno - SELENIA STOPPA IN DIRETTA SU TORRE CULTURAL LIVE E SU IDEA RADIO 30/05/2020 CONTINUA SENZA SOSTA LA PROGRAMMAZIONE SULLA PAGINA “TORRE CULTURAL LIVE”

IL PROSSIMO 2 GIUGNO APPUNTAMENTO CON SELENIA STOPPA



Continua l’attività della pagina facebook “Torre Cultural Live”, nata a Torre Santa Susanna, durante la quarantena dovuta al contenimento del contagio del Covid-19, per creare momenti culturali di condivisione anche se a distanza.

Il prossimo appuntamento è per martedì 2 Giugno alle 20.30 con il live di Selenia Stoppa.



Un talento tutto Pugliese, più precisamente di Torre Santa Susanna, Selenia, è un’ artista a 360 gradi che strizza l’occhio al modello di fare arte americano, dove canto, recitazione e danza si sposano in un equilibrio artistico magistrale.

Già da giovanissima è presente in lei una profonda vena artistica: a 10 anni studia pianoforte e danza classica; a 12 anni vince il primo premio in assoluto a Terracina “Una voce per una canzone nel mondo”; a 13 anni vince il primo premio per il concorso canoro “Sognando Sanremo”; a 16 anni vince il primo premio miglior performance canto e interpretazione con “Aver’s management”.

Nello stesso anno entra a far parte di una compagnia teatrale del suo paese.

Dopo essersi diplomata in socio psico pedagogia nel 2011, si scrive alla Scuola d’arte drammatica “Talìa” della Puglia che la vede protagonista del video clip musicale “Juliet” dei Bolero.



Nel 2016 Selenia frequenta la scuola “Arte in scena” nel Politeama Pratese diretta da Franco Miseria e Simona Marchini. Nel 2018 supera le selezioni dell’unico Talent di Rai 2 “The Voice Of Italy” con “Me so mbriacato” di Alessandro Mannarino. Una canzone che mai nessuno ha cantato in un Talent, dove conquista proprio nel 2018 la pole position nel Team di Al Bano Carrisi.

Quindi 3 giudici su 4 si girano. J ax in primis che la considera una vera artista poi Cristina Scabbia e Al Bano Carrisi.



Dopo The Voice, Selenia è Giurata e ospite del “Premio Apulia Voice”. E’ospite insieme a due grandi super ospiti come Marco Masini e Cristiano Malgioglio al “Summer Day Contest”.



È ospite di Miss Italia Calabria. Apre il concerto di Rocco Hunt, Federica Carta... e collabora con parecchi autori del panorama nazionale. È la voce e la protagonista della sigla 2018/2019 di Muccassassina.



Selenia è anche Mia Martini nello spettacolo “Mia - Minuetto per Mia Martini”





Il suo primo singolo si chiama “Passato Presente Futuro” scritto e composto anche da lei.



Frequenta il Laboratorio “La Commedia Musicale Italiana: un genere da riscoprire" presso il Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano



E’ molto apprezzata dal pubblico; la sua pagina ufficiale su Facebook è ricca di sue esibizioni e ha più di 6000 follower.

La sua esibizione del 2 giugno alle 20:30 sulla pagina “Torre Culural Live” sta già creando curiosità e attenzione. L’esibizione sarà anticipata, lunedì 1 Giugno da un’intervista su Idea Radio nel corso “Il Territorio in Diretta” in onda dalle 09:00 alle 12:00.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile.



La stessa intervista si potrà seguire anche sulla pagina “Torre Cultural Live”.