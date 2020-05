"Live at Home": IRENE JALENTI - lunedě 1 giugno ore 19:00 30/05/2020 Ternana di origini ma americana di adozione è la protagonista del prossimo appuntamento di Visioninmusica "Live at Home": una performance che calibra diversi generi musicali attraverso una voce che incanta...



Lunedì 1 giugno 2020 - ore 19:00



IRENE JALENTI



Link per seguire la diretta:

https://youtu.be/69aHqGypjSc





Il mese di giugno si inaugura con un nuovo appuntamento "Live at Home": questa volta Visioninmusica ha chiamato a partecipare da oltreoceano una delle voci più carismatiche del panorama musicale femminile contemporaneo, Irene Jalenti. Lunedì 1 giugno alle ore 19:00 l'artista, in diretta dalla sua abitazione di Baltimora presenterà un selezionatissimo repertorio omaggio alla bossanova brasiliana, al jazz e al pop d'autore internazionale. Questi i titoli prescelti: Dança da Solidão (Paulinho da Viola); Norwegian Wood (Lennon - McCartney); Eu Sei Que Vou Te Amar (Jobim - De Moraes); Sodade (Armando Zeferino Soares), Humdrum Blues (Oscar Brown Jr.).



Durante l'esibizione, in streaming sul canale YouTube di Visioninmusica, verranno date le indicazioni per continuare a contribuire volontariamente con donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/donazioni



Di seguito invece i prossimi artisti del mese per le performance "Live at Home": Jean-Philippe Koch (4 giugno); Nadimop (8 giugno); Federico Mondelci/Paolo Biondi (11 giugno) e Rebel Bit (15 giugno).



Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.



Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.