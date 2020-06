4 luglio - Da Lussemburgo VIM "Live at Home" con JEAN-PHILIPPE KOCH 03/06/2020 Dal Lussemburgo il nuovo appuntamento di Visioninmusica "Live at Home": è di scena un pluripremiato pianista della scena internazionale...



Giovedì 4 giugno 2020 - ore 19:00



JEAN-PHILIPPE KOCH



Link per seguire la diretta:

https://youtu.be/_3a1pFSVw_c























Giovedì 4 giugno l'appuntamento con Visioninmusica "Live at Home": si sposta a Lussemburgo dove uno dei più interessanti pianisti della scena internazionale, Jean-Philippe Koch (leader del gruppo Dock in Absolute), in diretta streaming dal Conservatorio di Musica della sua città, eseguirà alcuni brani di sua composizione. La performance, in programma alle ore 19:00 sul canale YouTube dell'Associazione sarà anche l'occasione, come di consueto nell'ambito di queste iniziative, per contribuire volontariamente con donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/donazioni



I live proseguiranno nei prossimi giorni con Nadimop (8 giugno); Federico Mondelci/Paolo Biondi (11 giugno), Daniele Bengi Benati (15 giugno) e Rebel Bit (22 giugno).



Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.



Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.