5 giugno Presentazione, su FB della libreria Palmieri di Lecce, del libro di Roberto Guido “In bici sui mari del Salento 03/06/2020 "IN BICI SUI MARI DEL SALENTO": VENERDÌ 5 GIUGNO ROBERTO GUIDO PRESENTA SU FACEBOOK, IN DIRETTA DALLA LIBRERIA PALMIERI DI LECCE, LA SUA NUOVA GUIDA APPENA USCITA PER EDICICLO EDITORE.



Diretta a questo link

Venerdì 5 giugno (ore 18) in diretta Facebook dalla Libreria Palmieri di Lecce si terrà la presentazione ufficiale di “In bici sui mari del Salento - Alla scoperta delle 20 spiagge più belle della Puglia”. L'arrivo in libreria per Ediciclo editore della nuova guida del giornalista Roberto Guido è stato accompagnato da un "road movie" girato da Roberto Rocca durante un ciclotour organizzato in collaborazione con Caroli Hotels.



L'acqua trasparente di un mare da sogno, tra scogliere maestose, insenature selvagge, lunghe spiagge bianche, piscine naturali nella roccia, baie al cospetto delle storiche torri di guardia: suggestive ed emozionanti scorrono le immagini della costa del Salento mentre si pedala accompagnati dal vento e dai colori accesi dal sole della primavera. È assai variegato, infatti, il viaggio in bici lungo la costa del sud della Puglia, 250 chilometri di litoranea tra strade e sentieri in riva al mare, descritti nella guida. Il Salento è una penisola di tesori circondata da un mare dai colori cangianti, dal turchese al blu mediterraneo, dall'azzurro intenso al verde smeraldo.



La guida celebra il turismo slow e vuole contribuire ad ampliare l'offerta turistica del Salento anche in bassa stagione. Una formula ideale per la ripartenza post-Covid 19 perché la bicicletta è il mezzo ideale per mantenere il distanziamento fisico e il percorso si snoda in luoghi scarsamente affollati.



“Bisogna trasformare i limiti in opportunità”, sottolinea Roberto Guido, “in percorsi come questo, su strade secondarie e comunque poco trafficate, bellezza e sicurezza viaggiano insieme in una perfetta sincronia, fra le piccole meraviglie del Salento”. In uno straordinario percorso gravel si possono scoprire le spiagge più belle del Sud, fra storia e natura, raccontate con tutte le istruzioni per l'uso, per raggiungerle agilmente in bici e fare bagni da sogno. Non c'è da aspettarsi perfette piste ciclabili né tanto meno attrezzati percorsi con precisa segnaletica: il viaggio nel Salento è tutto una sorpresa e la strada da imboccare è quella dell’avventura.



“Pedali e Salento, non c'è binomio più azzeccato per chi vuole regalarsi una vacanza in grado di miscelare gli ingredienti migliori e garantirsi un soggiorno indimenticabile”, scrive nell’introduzione Sebastiano Venneri, responsabile Turismo Legambiente.



Sono venti le spiagge individuate lungo il viaggio, da Lecce a Manduria, lungo l'intero periplo del Salento, raccontate fin nei dettagli per potersi immergere in una natura particolarmente generosa. Il percorso lungo i mari del Salento è articolato in quattro tappe per complessivi 257 chilometri, più una quinta di 54 chilometri tutta nell’entroterra che consente di far ritorno da Manduria a Lecce. Le tappe, tuttavia, sono solamente indicative, ognuno può costruirsi il viaggio in base alle proprie capacità ed esigenze. Pedalando in riva al mare nel fantastico e accogliente Salento.



Roberto Guido, pugliese doc, è giornalista di professione e cicloesploratore per passione. Cronista al Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto dal 1979 al 1998, nel 2000 ha fondato e diretto fino al 2017 quiSalento, l'insostituibile guida estiva di eventi e cultura popolare salentina. È autore della guida Le 50 spiagge più belle del Salento (Edizioni Guitar, 2017) e di Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Ediciclo Editore, 2018).