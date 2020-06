Mesagne (Brindisi) - Avvio della consultazione pubblica del dossier di conoscenza del Canale Reale 03/06/2020 Considerate le condizioni emergenziali che ancorano limitano le occasioni di confronto diretto, è stata avviata in modalità virtuale la consultazione pubblica del “Dossier di conoscenza del Canale Reale”, primo progetto pilota della Regione Puglia.

“Per completare l’analisi conoscitiva preliminare alla sottoscrizione del Contratto del Canale è previsto il coinvolgimento dei diversi attori del territorio, degli enti e di tutti i soggetti interessati alla gestione del più importante corso d’acqua del Salento, in una visione integrata che considera il canale come ambiente di vita e dunque come un bene comune da considerare con modalità condivise”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli.



L’obiettivo di tale consultazione, alla quale sarà data la più ampia diffusione anche attraverso la pagina facebook “Contratto di Fiume – Canale Reale”, è quello di raccogliere le indicazioni che potranno giungere dai portatori d’interesse rispetto alla percezione del quadro conoscitivo ricostruito, anche in termini di condivisione e integrazione delle risorse, criticità e proposte già individuate in materia di riqualificazione del contesto fluviale. Gli elaborati del dossier di conoscenza, elaborati in forma di relazione e tavole, sono disponibili al link. https://politecnicobari-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlo_angelastro_poliba_it/EibqJYky33ZOvDaoD3KH0J0BON1x8N6zXx7kFGeSuOkfZg?e=xD52Nf.



“Sul sito istituzionale del Comune di Mesagne è disponibile il modulo di condivisione e di osservazione dell'analisi conoscitiva in formato editabile per la compilazione. La consultazione pubblica si concluderà il prossimo 25 giugno e sarà propedeutica all’approvazione del dossier di conoscenza”, ha spiegato Maria Teresa Saracino, assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Mesagne.

Il modulo compilato dai portatori di interesse potrà essere inviato all’indirizzo email contrattifiumecanalereale@poliba.it ed in copia, per conoscenza, all’indirizzo email urbanistica@comune.mesagne.br.it. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al geometra Antonio Capodieci, servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Mesagne, tel. 0831732230; email antonio.capodieci@comune.mesagne.br.it.