14 giugno - La compagnia Thea3 di Bari in scena con “I favolosi anni 60 06/06/2020 La FITA riparte dando il benvenuto al Teatro con uno spettacolo a mezzanotte

Sabato14 giugno, in occasione della prossima ripartenza delle attività teatrali e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per contrastare l’epidemia del Covid-19, la Federazione Italiana Teatro Amatori, su iniziativa della delegazione pugliese diretta da Anna Maria Carella, proporrà al relais Corte Meraviglia di Giovinazzo (Ba) la serata evento “Capodanno del teatro”.



A caratterizzare questo appuntamento, che avrà inizio alle 22, sarà la messa in scena un minuto dopo la mezzanotte, di uno spettacolo teatrale.



A dare il via alle performance teatrali sarà la compagnia Thea3 di Bari che porterà in scena “I favolosi anni 60” di Emanuele Battista, nelle quali saranno ricordati con simpatia e ilarità quel periodo felice per coloro che li hanno vissuti, anni della rinascita dopo la guerra e del boom economico.

“Dopo tutti questi mesi – ha spiegato Anna Maria Carella – siamo pronti a ripartire subito, con grinta e voglia. Lo faremo in modo divertente con uno spettacolo allegro che racconta degli usi e dei costumi del popolo barese del passato. In questo momento tornare un po’ al passato non può che far bene sia agli attori che agli spettatori”.

La struttura essendo ricettiva, sia alberghiera che di ristorazione, già dal 18 maggio segue le norme di distanziamento ed è dunque pronta a ospitare questo evento che sarà il primo dei nove spettacoli della rassegna “La meraviglia del teatro”, organizzata da Fita Puglia, che si svolgerà ogni domenica alle 21, fino a fine luglio, con pochi attori in scena, in modo da contenere il rischio del contagio, come da indicazione. Per il “Capodanno del teatro” e per tutti gli altri appuntamenti sarà sfruttato il giardino della struttura nel quale, sebbene molto ampio, saranno ospitati in sicurezza solo 50 spettatori.

“L’ingresso, solo per questa volta, avverrà dalle 22. All’ingresso agli ospiti sarà offerto, in piena sicurezza prosecco e snack. A mezzanotte poi si brinderà, come ogni capodanno che si rispetti e a seguire, un minuto dopo, finalmente il teatro ripartirà”.

In scena ci saranno Susi Rutigliano e Maurizio Sarubbi, impegnato anche per la regia di questo lavoro. A caratterizzare lo spettacolo ci saranno vari elementi scenici, simboli di quel periodo come il priso, il verruzzo, lo sfregatoio, la salsa e altri ancora.

“Capodanno del teatro” sarà l’evento nazionale Fita per dare il bentornato al Teatro. Per dare a tutti la possibilità di assistere all’evento, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazion”.



Corte Meraviglia – Strada Provinciale Giovinazzo Terlizzi – Giovinazzo (Ba)

Infoline: 3471806809

Ingresso: 22:00