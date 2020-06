CSV Brindisi Lecce - Il ‘Cammino delle Persone Comuni’, 10 giorni a piedi, raccontando il Salento 06/06/2020 Il progetto in collaborazione col CSV Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento, che vedrà Giulia e Danilo nella veste di ‘nuovi viandanti’, nasce dal cuore dell’associazionismo Salentino e, riscoprendo luoghi e persone, racconta storie di solidarietà, ripresa e prossimità.

“Il cammino delle persone comuni” è quel viaggio che non ti aspetti, il posto nuovo a pochi km da casa, è una collana di esperienze scambiate in luoghi da scoprire. L’Associazione Edeno Culture & Adventure (punto di riferimento del trekking e delle passeggiate in bici in Salento), con la collaborazione del CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento rilancia un messaggio di ripresa e prossimità, attraverso un viaggio a piedi nell’estremo Salento. Riscoprire ‘slow’, in sicurezza, le storie accanto a noi, e nella lentezza del cammino lo spirito dei luoghi a corto raggio. Un itinerario di 10 giorni, durante i quali Danilo e Giulia dell’associazione corsanese, zaino in spalla, saranno dei ‘novelli viandanti’, ospiti di quanti vorranno aprire le loro case all’accoglienza e raccontarsi: associazioni del territorio ma anche comuni cittadini, che faranno conoscere le proprie esperienze prima e dopo la quarantena, tra storie emergenti e segnali di ripresa.

“Il cammino delle persone comuni” riscopre il concetto di “vicino”, inteso sia nel senso territoriale che dal punto di vista umano, in un percorso ad anello che vede la partenza martedì 9 giugno da Corsano e l’arrivo mercoledì 17, sempre a Corsano. L’iniziativa per il suo alto valore sociale ed esperienziale è stata inserita dal Csv Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento nel progetto di promozione del volontariato “Strade Volontarie” che culminerà con l'omonimo Festival previsto nel mese di dicembre . Gli operatori del CSV seguiranno alcune tappe, incontreranno i volontari degli Enti del Terzo Settore per capire come hanno “resistito” e vissuto il periodo d'emergenza Covid-19 e in che misura l’operato delle loro associazioni ha inciso e incide sulle comunità di appartenenza.

Ogni giorno di cammino verrà documentato con dirette Facebook e videochiamate; a interagire saranno famiglie, Ets, piccoli B&B e attività turistiche, che racconteranno come hanno trascorso il recente periodo di isolamento e l’emergenza, come intendono ripartire, alla scoperta di una nuova normalità.

Si parte martedì 9 da Corsano alle ore 9.30 con ritrovo in Piazza San Biagio. Si toccheranno borghi, tracciati, scorci sino a Otranto e ritorno il 17 giugno. Chi vuole aggregarsi (solo per i cammini giornalieri e non per il pernottamento) è il benvenuto. Info: 328/9389480.

“Il nome del cammino – ci rivelano da Edeno -è nato da una frase che ci ha colpito molto nel libro ‘Il Cammino di Santiago’ di Paulo Coelho che recita ‘lo Straordinario risiede nel Cammino delle Persone Comuni’; e noi con questo cammino vogliamo riscoprire proprio questo ‘straordinario’ in tutti coloro che stanno ripartendo in tutti i sensi”

“Come Centro Servizi al Volontariato- fa sapere Luigi Conte Presidente del CSV Brindisi Lecce- Volontariato nel Salento- ci siamo subito messi a disposizione dell’Associazione Edeno, per coordinare gli incontri con altri enti del terzo settore , che potessero portare la loro testimonianza e arricchire ogni tappa dell’itinerario. Siamo stati coinvolti in pieno da questo progetto itinerante, così vicino nel nome e nel significato a quel concetto di prossimità che impregna il volontariato e il nostro operato”

L’associazione Edeno Culture & Adventure, di Corsano è una di quelle realtà che durante la fase 1 ha riconvertito la sua mission, diventando parte integrante della ‘società del fare’ la quale fornendo alla popolazione beni di prima necessità e farmaci, ha aiutato molti a sentirsi meno soli.

Il video-racconto: https://www.youtube.com/watch?v=9yy0XcD_aqc&feature=youtu.be



L’ORGANIZZAZIONE:

‘Il cammino delle persone comuni’ è un progetto dell’Associazione “Edeno – culture & adventure”, realizzato e costruito di concerto con il Centro Servizi Volontariato ‘Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento’

Il progetto vanta inoltre molte collaborazioni: tutti coloro che ospiteranno ‘i viandanti’, Ritmica Corsano (per i consigli degli esercizi da fare a fine giornata o durante il cammino), Gabriel Perenzoni – Guida alpina (durante la fase di preparazione aiuterà a preparare mente, corpo e zaino), Vincenzo Ciardo, videomaker, Parco Culturale Ecclesiale "De Finibus Terrae" ( ‘bussola’ nei luoghi di passaggio tutte i monumenti e luoghi di interesse storico-religioso che interessano i cammini di leuca)



IL PROGRAMMA

MARTEDI’ 9 GIUGNO , ore 9:30 – Piazza S.Biagio

CORSANO

- Inaugurazione de ‘ Il cammino delle persone comuni’ e del progetto del Comune di Corsano “Ripartiamo all’aperto” con la prima camminata estiva dal centro del Paese fino a Torre Specchia Grande;

- Inaugurazione del progetto del Comune di Corsano ‘Torre Specchia Grande’- Incontro con l’Associazione ‘Salento Verticale’

SANTA MARIA DI LEUCA

- Incontro con il CSV Brindisi Lecce. Il CSV, per raccontare e raccontarsi, ha scelto l'estremo lembo d'Italia quale simbolo di arrivo e ri-partenza, luogo di incontro e incrocio di popoli e culture



MERCOLEDI’ 10 GIUGNO

- SANTA MARIA DI LEUCA

- FELLONICHE

- VOLITO – VERETO-MORCIANO

- SALVE – incontro con Marco Cavalera – associazione Archès (Temi: turismo, cultura). Cena con Giuseppe e Maria Assunta di EXPE Salento. Pernotto.

GIOVEDI’ 11 GIUGNO

- SALVE

- RUGGIANO

- BARBARANO. Incontro con don Biagio Orlando

- ALESSANO. Ospiti in Masseria Galatea alla riscoperta dell’agricoltura BIO

VENERDI’ 12 GIUGNO

- SPECCHIA

- RUFFANO. Ospiti di Abramo e Sara (Temi: famiglia, lavoro, esperienza di chi non si è mai fermato-esperienza di chi lavora nei forni)

- SABATO 13 GIUGNO

- CASTIGLIONE. Incontro con Tiziana della Casa delle Agriculture Tullia e Gino – Chiacchierata nel mulino di comunità sull’evento della Notte Verde di Castiglione.

DOMENICA 14 GIUGNO

- DISO, ORTELLE, POGGIARDO – Incontro con l’associazione di Protezione Civile di Poggiardo-Vaste

- GIUGGIANELLO. Incontro con il Centro cultura sociale e Odv Museo Civico della Civiltà Contadina, ipogeo ristrutturato

LUNEDI’ 15 GIUGNO

- GIURDIGNANO. Incontro con le associazioni Puglia Megalitica e Pro Loco

- OTRANTO. Incontro con associazione Misericordia Otranto e Oikos. Pernotto in Stazione Ferroviaria.

MARTEDI’ 16 GIUGNO

- CERFIGNANO

- CASTRO. Incontro con l'associazione di Protezione Civile locale

- MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

- TRICASE – Incontro con le associazioni Magna Grecia e Coppula Tisa

- CORSANO (rientro)

La struttura della giornata è quanto di più naturale si possa immaginare, tra risveglio, colazione, saluti e partenza, e si sviluppa poi tra incontri programmati, pensieri ad alta voce, cammino, scelta della strada, dettagli tecnici e il meritato relax serale, con una cena e un po’ di chiacchiere nella casa di turno che ospita i novelli pellegrini.