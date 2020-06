8 giugno - "Che fare quando il mondo č in fiamme?". Interviene il regista Minervini, introduce Nicola Lagioia 07/06/2020 Il Multisala Vignola di Polignano

propone

dall’8 al 15 giugno su Miocinema.it



CHE FARE QUANDO IL MONDO È IN FIAMME?



Lunedì 8 giugno, alle ore 21.00, interviene il regista Roberto Minervini. Introduce lo scrittore Nicola Lagioia



Lunedì 8 giugno, il Multisala Vignola di Polignano a mare propone con MioCinema l’ultimo docu-film di Roberto Minervini, “CHE FARE QUANDO IL MONDO È IN FIAMME?”, testimonianza e riflessione sul concetto di razza in America.

Roberto Minervini, apprezzatissimo regista italiano che vive negli Stati Uniti, sarà in diretta lunedì 8 alle ore 21,00 per parlare della situazione americana e del suo film, presentato in concorso a Venezia e vincitore del Miglior Documentario al London Film Festival.

Introduce Nicola Lagioia, scrittore vincitore del Premio Strega e direttore del Salone internazionale del Festival di Torino.

Si tratta di un contenuto estremamente attuale, di cui tutti stanno parlando perché aveva in qualche modo anticipato le tristi vicende americane e le rivolte che stanno attraversando gli Stati Uniti.

MioCinema è la prima piattaforma digitale di film di qualità, che consente di scegliere e sostenere il proprio cinema preferito in attesa della riapertura. Ogni film è disponibile per 30 giorni dall'acquisto e 48 ore dal primo avvio.