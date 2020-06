‘Bitonto Not(t)e di Musica’ il Comune cerca musicisti per un'edizione speciale nell'estate 2020 08/06/2020 Verranno programmati 90 concerti nelle tre piazze del centro antico (Cavour, Cattedrale e Largo Teatro) e saranno accompagnati all'enogastronomia

“Dopo mesi di silenzio dovuto alla pandemia che ha cambiato il corso degli eventi, ritorniamo laddove tutto ebbe inizio. Da fine giugno a fine settembre ogni giovedì e domenica torna il progetto ‘Bitonto Not(t)e di Musica’ con una edizione speciale per l'estate 2020”.

È l’assessore al marketing territoriale Rino Rocco Mangini ad annunciare che, mediante bando pubblico, si cercano musicisti per la programmazione di 90 concerti per le tre piazze simbolo del centro antico per una riappropriazione socio-culturale del territorio. La novità è però che questa volta la musica si unisce all’offerta enogastronomica dei locali bitontini. Il progetto è pensato e strutturato come un multi-evento di musica dal vivo in cui il Comune di Bitonto allestisce tre palchi naturali in altrettante piazze (Cavour, Cattedrale e Largo Teatro), assicura la chiusura al traffico delle strade cittadine comprese nella Ztl del Centro Antico per due sere a settimana da giugno a settembre. Nelle stesse piazze i locali pubblici allestiscono uno spazio esterno attrezzandolo con tavoli e sedie per il servizio di somministrazione nel rispetto delle norme vigenti anti covid-19.

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico deve pervenire entro le 12 di lunedì 15 giugno 2020 opportunamente convertita in formato .pdf - tramite mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, con l’indicazione del seguente oggetto “PARCO DELLE ARTI BITONTO NOTTE DI MUSICA SPECIALE ESTATE 2020”. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentate del soggetto proponente ed essere accompagnata dalla copia della carta d’identità del legale rappresentante, ovvero firmata digitalmente.

Al seguente link è possibile consultare il bando pubblico:

https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/5633828?p_auth=NhwW1A8H