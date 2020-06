On line la Rassegna Ai Confini del Corpo Off Stage promossa dalla Breathing Art Company 09/06/2020 Partirà on line la Rassegna Ai Confini del Corpo Off Stage promossa dalla Breathing Art Company diretta da Simona De Tullio realizzata da undici anni con il contributo della Regione Puglia.



Il nuovo scenario dello spettacolo dal vivo ha portato a lanciare delle iniziative on line per la promozione della danza e della ricerca coreografica, con una particolare attenzione su come il Covid 19 ha influenzato la visione artistica del mondo coreutico.



Si parte domenica 14 giugno: per ogni domenica fino al 5 luglio alle 21.00 saranno messi on line sui socials della compagnia i lavori coreografici dei protagonisti del Gala del X Premio Internazionale di Danza San Nicola realizzato a dicembre in collaborazione col Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. Queste le compagnie in scena: Island Moving Company (Usa), Staycee Pearl Project (Usa), Tanzcompagnie (Germania), Ens Company (Netherlands), Toscana Dance Hib e Jchin Dance Project (Usa), e ovviamente la Breathing Art Company.



Dal 15 giugno sarà messa on line la rubrica "Testimonials", una carrellata di testimonianze di protagonisti del mondo della danza durante il periodo di quarantena, un momento di riflessione e condivisione sull'evoluzione della coscienza collettiva.



Entro il 19 giugno sarà possibile partecipare alla selezione per "A qualcuno piace SOLO", la volontà di tornare in scena ha portato Simona De Tullio a lanciare una call per la selezione di lavori per danzatori solisti da portare in scena appena sarà possibile questa estate.

Il 22 giugno sarà Simona De Tullio protagonista di una masterclass per il NDI Nationald Dance Institute del New Mexico (Usa), confermando cosi la rete internazionale della Breathing Art Company.



Il mese di luglio ci saranno dei webinar di settore gratuiti al fine di approfondire alcuni aspetti del mondo della danza, dalla fotografia alla programmazione internazionale, dalla progettazione al networking.



Tutto il programma sarà sul sito

[url]www.breathingartcompany.com [/url]